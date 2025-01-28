Сербський прем'єр йде з посади через загострення протестів

Вучевич обіймав посаду прем'єра з травня 2023 року

Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич склав повноваження на тлі масових акцій протесту в країні. Останньою краплею стали сутички між студентами та прихильниками правлячої партії в Нові-Саді, під час яких постраждали демонстранти.

Протестувальники понад два місяці вимагають змін у політичному житті країни та відповідальності влади. Про це повідомляє місцевий телеканал N1.

Вучевич, який обіймав посаду прем'єра з травня 2023 року, наголосив на необхідності "максимальної відповідальності" з боку своєї політичної сили. За його словами, таке рішення задовольняє більшість вимог учасників акцій протесту.

Студентські протести в Сербії розгорнулися після трагедії на залізничному вокзалі в Нові-Саді. 1 листопада 2023 року там обвалився бетонний навіс, що призвело до загибелі 15 людей.

Президент Сербії Александар Вучич запропонував оновити половину складу уряду після того, як десятки тисяч протестувальників заблокували центральну частину Белграда. Напередодні демонстранти перекрили рух транспорту в кількох районах столиці.

Після відставки прем'єра президент країни має запропонувати нового кандидата на посаду очільника уряду. За конституцією Сербії, парламент країни повинен затвердити наступного прем'єр-міністра протягом 30 днів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Сербії зробили невтішний прогноз щодо закінчення війни. Користувачі обурені словами сербського лідера.