Оце так "пощастило": у автомобіля президента Сербії на великій швидкості відвалилося колесо (відео)

Служба безпеки країни почала розслідування інциденту, офіційних заяв ще не робилося

Президент Сербії Александар Вучич, який вважається союзним до Росії, потрапив у ДТП під час робочої поїздки країною. У його службового автомобіля на великій швидкості відвалилося колесо, втім, сам Вучич під час дорожньо-транспортної пригоди не постраждав.

Про це повідомив сербський портал RTS. А сам момент ДТП за участю сербського президента, яке сталося у Центральному Банаті (один з регіонів Сербії) потрапив на відео.

Зазначається, що Вучич не постраждав. Він пересів до іншої службової машини та продовжив робочу поїздку. Сам Вучич пояснив, що інцидент стався, коли він прямував з міста Мокрін до Кікінди, де повинен був відвідати мітинг провладної партії. Президент пожартував, що в автомобіля просто відвалилася шина, а це навряд чи було б смертельно.

"Чи була це пошкоджена, підірвана шина, як я думаю, чи щось інше — це належить встановити компетентним органам. Вони цим займуться", – сказав він.

При цьому на відео, яке з'явилося у мережі, можна побачити, що відлетіло саме колесо важкоброньованого елітного автомобіля, який перевозить главу держави під час робочих поїздок. Служба безпеки країни вже почала розслідування інциденту, офіційних заяв з цього приводу ще не робили. Слідчі спробують встановити, чи не був це замах на життя Вучича.

Нагадаємо, що Сербія донедавна вважалася головним союзником Росії в Європі. Проте є нюанс: країна приймає українських біженців, відправляє гуманітарну допомогу і навіть через посередників продавала боєприпаси Україні.

Наприклад, у 2024 році стало відомо, що Сербія суттєво наростила виробництво озброєння від початку російського вторгнення в Україну. При цьому деякі її оборонні компанії почали працювати три зміни, щоб забезпечити замовлення. Сам Вучич, коментуючи цю інформацію, сказав, що напряму Україні Сербія нічого не продає – покупцями виступають західні країни, отже жодних антиросійських кроків країна юридично не робить.

Доречі, нещодавно у Сербії спалахнули протести, внаслідок яких прем'єр-міністр Мілош Вучевич склав повноваження. Останньою краплею стали сутички між студентами та прихильниками правлячої партії в Нові-Саді, під час яких постраждали демонстранти.