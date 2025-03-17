Саакашвили осудили до 2034 года: за что бывшему президенту Грузии добавили срок

Ему устанавливается окончательная мера наказания в виде лишения свободы сроком на 12 лет и 6 месяцев

Михеил Саакашвили будет отбывать наказание до 2034 года. Тбилисский городской суд приговорил бывшего президента Грузии еще к 4,6 годам заключения за незаконное пересечение границы в 2021 году.

Об этом сообщил грузинский телеканал "ТВ Пирвели". Нынешний приговор стал уже четвертым для Саакашвили. Сам экс-чиновник в заседании не участвовал.

Так, за незаконное пересечение границы Саакашвили назначено наказание в виде 4,6 года лишения свободы. Поскольку суды Грузии уже приговорили Михаила Саакашвили в общей сложности к 9 годам лишения свободы, судья заявил, что он в итоге проведет в заключении 12 лет и 6 месяцев.

"Этим приговором частично прилагается к наказанию, назначенному приговором Тбилисского городского суда от 12 марта 2025 года, — 8 лет… В итоге, по совокупности приговоров, Михаилу Саакашвили устанавливается окончательная мера наказания в виде лишения свободы сроком на 12 лет и 6 месяцев", — говорится в сообщении.

Согласно этому приговору, Михаил Саакашвили останется в заключении до 1 апреля 2034 года.

Михеил Саакашвили – что известно

Михеил Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. Он отказался от грузинского гражданства в 2013 году и стал гражданином Украины.

В сентябре 2021 года Саакашвили вернулся в Грузию, где его арестовали грузинские власти. Против политика возбуждено несколько дел, по которым его приговорили к шести годам заключения . По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего поведения состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за рубежом.

Саакашвили вернулся в Грузию, где его арестовали грузинские власти. Против политика возбуждено несколько дел, по которым его приговорили . По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего поведения состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за рубежом. В ноябре 2022 адвокат политика Шалва Хачапуридзе сказал, что в Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез. По мнению самого политика, его могли отравить российские агенты.

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