Торгівля смаколиками під час війни? Що не так із санкційним тиском України на Іран

Іранські дрони вбивають українців, а торговельні мережі продають товари з Ірану

В умовах повномасштабної війни України з Росією імпорт іранських товарів на кшталт фініків чи фісташок несе набагато глибшу загрозу, аніж здається на перший погляд. Адже Іран — повноцінний учасник війни проти України, який підтримує російську агресію шляхом постачання ударних дронів Shahed, які щодня вбивають наших громадян і знищують критичну інфраструктуру.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла голова правління Центру геополітичних досліджень Konstanta R&D Group, експертка з питань Центральної Азії та Близького Сходу Віра Константинова. Вона пояснила, чому будь-які економічні відносини з Тегераном виглядають не лише морально неприйнятними, але й стратегічно небезпечними

Більше читайте у публікації: "Криваві горішки": як українці платять Ірану і скільки "шахедів" для Путіна можна зробити за ці гроші".

— Якщо подивитися статистику, побачимо тенденцію до суттєвого скорочення торговельних та дипломатичних відносин з 2022 року, але не повну їхню зупинку. У нас продовжує функціонувати Посольство України в Ірані, дипломатичні відносини не розірвані, незважаючи на всі ті факти залучення іранських фахівців до війни на боці агресора, — підкреслює політологиня-міжнародниця.

На її думку, з санкційним тиском є нюанс, тому що санкції проти Ірану залишаються точковими й неповними, плюс на міжнародному рівні вони були послаблені після укладення т.зв. "ядерної угоди" 2015 року. І відновити їх на повну потужність через РБ ООН є проблематичним, доки Росія нелегітимно залишається в кріслі постійного члена.

— Санкційний тиск не включає заборону імпорту товарів, які мають гуманітарний характер, тобто не мають подвійного чи військового призначення. В цьому випадку може бути застосована заборона експорту товарів з конкретної країни походження. Тоді і підрядники, і реекспортери будуть шукати інші товари для здійснення торгівлі з Україною або інший ринок збуту. Маємо розуміти, що філософія санкцій — це про економічний тиск. Тому і санкційна політика має бути цілісною — заборонено має бути все, що зміцнює економіку країни-пособника агресора, — вважає вона.

Як зазначає експертка, експорт фініків становить відносно невелику частину загального обсягу експорту Ірану, але має важливе значення для сільськогосподарського сектору та регіональних економік країни.

— Частка у загальному експорті не значна, є більш вагомі сектори. З іншого боку, ця галузь має важливе значення для сільськогосподарського сектору, оскільки забезпечує зайнятість у регіонах, де вирощуються фініки, — пояснила вона.

За словами Віри Константинової, Україні однозначно треба продовжувати роботу з синхронізації санкційного тиску на Іран з нашими партнерами.

— Практикується санкціонування конкретних субʼєктів господарювання. Як варіант, провести роз’яснювальну кампанію для торговельних мереж, імпортерів і споживачів про те, чому економічна ізоляція Ірану є частиною захисту української державності, — підсумувала вона.

Раніше "Телеграф" писав, яких бойовиків спонсорує Іран, постачаючи їм стрілецьку зброю і ракети.