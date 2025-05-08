Вибори Папи Римського можуть затягтись на роки? Цікавий факт про конклав

Останні голосування тривали кілька днів

У середу, 7 травня 2025 року, у Ватикані розпочнеться конклав – таємний процес обрання нового Папи Римського, який проводиться за суворими правилами та давньою традицією Католицької церкви. Це станеться через 16 днів після смерті Папи Франциска. Участь у конклаві візьмуть 133 кардинали-виборці – найвищі ієрархи, які мають право голосу.

Про це повідомляє CBS News, зазначаючи, що базові процедури конклаву майже не змінилися за понад 800 років. Для обрання нового понтифіка кандидат має бути католиком і чоловіком, хоча традиційно Папу обирають з-поміж кардиналів. Всі учасники голосування, включаючи технічний персонал, складають урочисту обітницю мовчання, а Сикстинську капелу перевіряють на наявність прослуховування. Під час конклаву будь-який зв’язок із повнішим світом припинено – зв’язок у капелі та "Домі святої Марії" вимкнений.

У день відкриття можливе одне голосування (два бюлетені), а починаючи з другого дня – по два голосування вранці та ввечері. Щоб стати Папою, кандидат має набрати дві третини голосів плюс один. Якщо три дні голосувань не приносять результату, на четвертий день оголошується пауза для роздумів і молитви. Далі процес триває до обрання нового Папи.

Після кожного голосування бюлетені спалюють. Якщо новий Папа ще не обраний, з димаря Сикстинської капели піднімається чорний дим. Коли понтифіка обрано – білий дим сповіщає світ про появу нового Наступника святого Петра. Щоб дим був чітко помітний, разом з бюлетенями спалюють спеціальні хімікати.

Попри відсутність формального обмеження у часі, останні три понтифіки були обрані за два або три дні. У 2013 році Папу Франциска обрали після п’яти бюлетенів за два дні, Папу Бенедикта XVI – після чотирьох у 2005, а Папу Івана Павла II – після восьми у 1978 році.

Однак історія пам’ятає й набагато повільніші голосування. Найдовший конклав відбувався в італійському місті Вітербо після смерті Папи Климента IV у 1268 році – він тривав майже 1000 днів – три повні роки. Губернатор міста був настільки обурений зволіканням, що наказав замкнути кардиналів у залі засідань та зменшити їм поставки їжі, щоб пришвидшити процес. У вересні 1271 року кардинали таки обрали Папу Григорія Х. Саме з цієї події походить і термін conclave – "під замком".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що серед 135 кардиналів, які голосуватимуть, буде і українець Микола Бичок, який торік у грудні став наймолодшим кардиналом католицької церкви у віці 44 років.