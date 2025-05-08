Выборы Папы Римского могут затянуться на годы? Интересный факт о конклаве

Последние голосования продолжались несколько дней

В Ватикане начались выборы нового Папы Римского. Этот тайный процесс проводит конклав по строгим правилам и давней традиции Католической церкви. Это произошло спустя 16 дней после смерти Папы Франциска. Участие в конклаве принимают 133 кардинала-избирателя – высшие иерархи, имеющие право голоса.

Об этом сообщает CBS News, отмечая, что базовые процедуры конклава почти не изменились более чем за 800 лет. Для избрания нового понтифика кандидат должен быть католиком и мужчиной, хотя традиционно Папу выбирают из кардиналов. Все участники голосования, включая технический персонал, составляют торжественный обет молчания, а Сикстинскую капеллу проверяют на наличие прослушивания. Во время конклава связь с полным миром прекращена — связь в капелле и "Доме святой Марии" выключена.

В день открытия возможно одно голосование (два бюллетеня), а начиная со второго дня – по два голосования утром и вечером. Чтобы стать Папой, кандидат должен набрать две трети голосов плюс один.

После каждого голосования бюллетени сжигают. Если новый Папа еще не избран, из трубы Сикстинской капеллы поднимается черный дым. Когда понтифика избрана – белый дым извещает мир о появлении нового Преемника святого Петра. Чтобы дым был отчетливо заметен, вместе с бюллетенями сжигают специальные химикаты.

Несмотря на отсутствие формального ограничения во времени, последние три понтифика были выбраны через два или три дня. В 2013 году Папу Франциска избрали после пяти бюллетеней через два дня, Папу Бенедикта XVI – после четырех в 2005, а Папу Иоанна Павла II – после восьми в 1978 году.

Однако история помнит и гораздо более медленные голосования. Длиннейший конклав происходил в итальянском городе Витербо после смерти Папы Климента IV в 1268 году – он длился почти 1000 дней – три полных года. Губернатор города был настолько возмущен промедлением, что приказал запереть кардиналов в зале заседаний и уменьшить им поставки пищи, чтобы ускорить процесс. В сентябре 1271 года кардиналы избрали Папу Григория Х. Именно из этого события происходит и термин conclave – "под замком".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что среди 135 кардиналов, которые будут голосовать, будет и украинец Николай Бычок, который в декабре прошлого года стал самым молодым кардиналом католической церкви в возрасте 44 лет.