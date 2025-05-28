Це було свідоме рішення: чому Еммануель Макрон не має біологічних дітей

Французький президент називає внуків дружини своїми

Наймолодший президент Франції в історії Еммануель Макрон цікавить суспільство не тільки завдяки політичній діяльності, а й особистому життю. Його дружина Бріжит, яка нещодавно публічно дала ляпаса чоловікові, старша за нього на 24 роки і від попереднього шлюбу вона має трьох дітей. Однак спільних дітей подружжя не має.

У ЗМІ це завжди викликало багато запитань. Зокрема, політичні критики часто використовують відсутність біологічних дітей президента Франції як аргумент і заявляють, що через це він може не розуміти потреби сімей.

Різниця у віці майже 25 років

Еммануель Макрон познайомився із майбутньою дружиною у школі La Providence. Тоді він був старшокласником, а Бріжит — вчителькою, яка викладала гурток акторської майстерності. Вона тоді була заміжня і вже мала трьох дітей.

Вони були у стосунках 10 років, і лише тоді Еммануель зробив коханій пропозицію. Пара довго не одружувалась, бо Бріжит не хотіла травмувати своїх дітей. Весілля вони зіграли у 2007 році.

Зараз главі Франції 47 років, а його обраниці — 72. На момент знайомства Еммануелю було 15, а Бріжит — 39. Жінка розповідала, що інтелектуально він був дуже зрілим. За її словами, він "тримався з дорослими як рівний", а не як підліток.

До слова, донька Бріжит Лоуренс навчалася в одному класі з Еммануелем. Спочатку батьки Макрона думали, що він закохався саме в неї, а не в її маму. А коли дізналися правду, перевели сина в іншу школу, але це не завадило йому будувати стосунки з коханою. Зараз мама президента Франції каже, що Бріжит для неї друг, а не невістка.

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Чому в Макрона немає біологічних дітей

Коли Еммануель та Бріжит одружилися, він став вітчимом для трьох її дітей — Тіфані, Себастьяна та Лоуренс. Після укладання шлюбу Макрону було 27, а його дружині — 51.

Зліва направо: Тіфані і Лоуренс, Еммануель Макрон, Себастьян, Бріжит, Лоран Макрон (брат президента)

Можливо, саме через вік Бріжит пара вирішила не мати спільних дітей. Також сам Еммануель відкрито казав, що він не має бажання мати дітей і це його свідоме рішення. Він заявив, що зосереджений на кар’єрі. Хоча президент Франції зазначав, що цінує сім’ю. Проте, Бріжит має сім онуків. Усіх їх Макрон називає своїми.

"Не мати дітей – це наш вибір. Вибір, який не є для мене егоїстичним. Це вибір, який був зроблений, який я мав зробити дуже молодим, враховуючи нашу різницю в віці. Мені не потрібні мої біологічні діти та онуки, щоби віддавати їм стільки ж любові, як я віддаю (тим, які в мене є)" — розповідав глава Франції.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала Бріжит Макрон, коли познайомилася з чоловіком. Вона була його вчителькою у школі.