Це було свідоме рішення: чому Еммануель Макрон не має біологічних дітей
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Французький президент називає внуків дружини своїми
Наймолодший президент Франції в історії Еммануель Макрон цікавить суспільство не тільки завдяки політичній діяльності, а й особистому життю. Його дружина Бріжит, яка нещодавно публічно дала ляпаса чоловікові, старша за нього на 24 роки і від попереднього шлюбу вона має трьох дітей. Однак спільних дітей подружжя не має.
У ЗМІ це завжди викликало багато запитань. Зокрема, політичні критики часто використовують відсутність біологічних дітей президента Франції як аргумент і заявляють, що через це він може не розуміти потреби сімей.
Різниця у віці майже 25 років
Еммануель Макрон познайомився із майбутньою дружиною у школі La Providence. Тоді він був старшокласником, а Бріжит — вчителькою, яка викладала гурток акторської майстерності. Вона тоді була заміжня і вже мала трьох дітей.
Вони були у стосунках 10 років, і лише тоді Еммануель зробив коханій пропозицію. Пара довго не одружувалась, бо Бріжит не хотіла травмувати своїх дітей. Весілля вони зіграли у 2007 році.
Зараз главі Франції 47 років, а його обраниці — 72. На момент знайомства Еммануелю було 15, а Бріжит — 39. Жінка розповідала, що інтелектуально він був дуже зрілим. За її словами, він "тримався з дорослими як рівний", а не як підліток.
До слова, донька Бріжит Лоуренс навчалася в одному класі з Еммануелем. Спочатку батьки Макрона думали, що він закохався саме в неї, а не в її маму. А коли дізналися правду, перевели сина в іншу школу, але це не завадило йому будувати стосунки з коханою. Зараз мама президента Франції каже, що Бріжит для неї друг, а не невістка.
Чому в Макрона немає біологічних дітей
Коли Еммануель та Бріжит одружилися, він став вітчимом для трьох її дітей — Тіфані, Себастьяна та Лоуренс. Після укладання шлюбу Макрону було 27, а його дружині — 51.
Можливо, саме через вік Бріжит пара вирішила не мати спільних дітей. Також сам Еммануель відкрито казав, що він не має бажання мати дітей і це його свідоме рішення. Він заявив, що зосереджений на кар’єрі. Хоча президент Франції зазначав, що цінує сім’ю. Проте, Бріжит має сім онуків. Усіх їх Макрон називає своїми.
"Не мати дітей – це наш вибір. Вибір, який не є для мене егоїстичним. Це вибір, який був зроблений, який я мав зробити дуже молодим, враховуючи нашу різницю в віці. Мені не потрібні мої біологічні діти та онуки, щоби віддавати їм стільки ж любові, як я віддаю (тим, які в мене є)" — розповідав глава Франції.
Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала Бріжит Макрон, коли познайомилася з чоловіком. Вона була його вчителькою у школі.