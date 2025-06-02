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Корчила гримаси та хапалась за боки. Донька президента Польщі розсмішила мережу під час промови батька (відео)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Донька президента Польщі Кароля Навроцького Кася розвеселила мережу Новина оновлена 02 червня 2025, 17:14
Донька президента Польщі Кароля Навроцького Кася розвеселила мережу. Фото Колаж "Телеграфу"

Дівчинка стала зіркою мережі

Під час виборів президента Польщі донька новообраного голови держави Кароля Навроцького Кася стала справжньою зіркої. В той час, як її батько виголошував промову, 7-річна дівчинка "запалювала" на сцені, привертаючи увагу глядачів.

Про це пише Rmf24. Зазначається, що донька нового президента стояла позаду батька і всю його промову енергійно махала руками, хапалась за боки тощо. Відповідне відео вже з'явилось у мережі і дівчинка покорила користувачів своєю харизмою.

У ніч на 2 червня після оголошення результатів екзит-полу кандидати у президенти Кароль Навроцький та Рафал Тшасковський вийшли на сцену до своїх прихильників. Навроцького на сцену супроводжувала дружина Марта та троє дітей: Даніель, Антоні та Кася. І саме наймолодша дівчинка стала зіркою мережі.

Дівчинка не могла спокійно всидіти на місці поки її батько виголошував промову. Кася енергійно махала руками, розгойдувалася, розмахувала червоно-білим прапором, хапалася за боки та пересувалася за спиною батька. Ще вона складала руки у формі серця і робила доволі кумедні гримаси. Така поведінка неабияк підкорила мережу.

Дівчина стала більш спокійною лише тоді, коли Навроцький подякував родині за підтримку під час кампанії. В цей момент Кася міцно обійняла свою матір, розчуливши присутніх.

Нагадаємо, що Кароль Навроцький переміг на виборах президента в Польщі, набравши 50,89%. Більшість поляків віддали свої голоси за антиукраїнського кандидата від партії "Право та справедливість".

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Польщі вже пояснили, якою може бути політика новообраного президента.

Теги:
#Польща #Президент #Курйоз #Донька #Кароль Навроцький