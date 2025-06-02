Корчила гримаси та хапалась за боки. Донька президента Польщі розсмішила мережу під час промови батька (відео)

Дівчинка стала зіркою мережі

Під час виборів президента Польщі донька новообраного голови держави Кароля Навроцького Кася стала справжньою зіркої. В той час, як її батько виголошував промову, 7-річна дівчинка "запалювала" на сцені, привертаючи увагу глядачів.

Про це пише Rmf24. Зазначається, що донька нового президента стояла позаду батька і всю його промову енергійно махала руками, хапалась за боки тощо. Відповідне відео вже з'явилось у мережі і дівчинка покорила користувачів своєю харизмою.

У ніч на 2 червня після оголошення результатів екзит-полу кандидати у президенти Кароль Навроцький та Рафал Тшасковський вийшли на сцену до своїх прихильників. Навроцького на сцену супроводжувала дружина Марта та троє дітей: Даніель, Антоні та Кася. І саме наймолодша дівчинка стала зіркою мережі.

Дівчинка не могла спокійно всидіти на місці поки її батько виголошував промову. Кася енергійно махала руками, розгойдувалася, розмахувала червоно-білим прапором, хапалася за боки та пересувалася за спиною батька. Ще вона складала руки у формі серця і робила доволі кумедні гримаси. Така поведінка неабияк підкорила мережу.

Дівчина стала більш спокійною лише тоді, коли Навроцький подякував родині за підтримку під час кампанії. В цей момент Кася міцно обійняла свою матір, розчуливши присутніх.

Нагадаємо, що Кароль Навроцький переміг на виборах президента в Польщі, набравши 50,89%. Більшість поляків віддали свої голоси за антиукраїнського кандидата від партії "Право та справедливість".

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Польщі вже пояснили, якою може бути політика новообраного президента.