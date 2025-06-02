Корчила гримасы и хваталась за бока. Дочь президента Польши рассмешила сеть во время речи отца (видео)

Девочка стала звездой сети

Во время выборов президента Польши дочь новоизбранного главы государства Кароля Навроцкого Кася стала настоящей звездой. В то время как ее отец произносил речь, 7-летняя девочка "зажигала" на сцене, привлекая внимание зрителей.

Об этом пишет Rmf24. Отмечается, что дочь нового президента стояла позади отца и всю его речь энергично махала руками, хваталась за бока и тому подобное.

В ночь на 2 июня после оглашения результатов экзит-полла кандидаты в президенты Кароль Навроцкий и Рафал Тшасковский вышли на сцену к своим поклонникам. Навроцкого на сцену сопровождала жена Марта и трое детей Даниэль, Антони и Кася. И младшая девочка стала звездой сети.

7-летяняя девочка не могла спокойно усидеть на месте, пока ее отец произносил речь. Кася энергично махала руками, раскачивалась, размахивала красно-белым флагом, хваталась за бока и передвигалась за спиной отца. Еще она складывала руки в форме сердца и делала довольно забавные гримасы. Такое поведение изрядно покорило сеть.

Девочка стала более спокойной только тогда, когда Навроцкий поблагодарил семью за поддержку во время кампании. В этот момент Кася крепко обняла свою мать, растрогав собравшихся.

Напомним, что Кароль Навроцкий победил на выборах президента в Польше, набрав 50,89%. Большинство поляков отдали свои голоса за антиукраинского кандидата от партии "Право и справедливость".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Польше уже объяснили, какой может быть политика новоизбранного президента.