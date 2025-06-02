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Корчила гримасы и хваталась за бока. Дочь президента Польши рассмешила сеть во время речи отца (видео)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Дочь президента Польши Кароля Навроцкого Кася развеселила сеть Новость обновлена 02 июня 2025, 17:14
Дочь президента Польши Кароля Навроцкого Кася развеселила сеть. Фото Коллаж "Телеграфа"

Девочка стала звездой сети

Во время выборов президента Польши дочь новоизбранного главы государства Кароля Навроцкого Кася стала настоящей звездой. В то время как ее отец произносил речь, 7-летняя девочка "зажигала" на сцене, привлекая внимание зрителей.

Об этом пишет Rmf24. Отмечается, что дочь нового президента стояла позади отца и всю его речь энергично махала руками, хваталась за бока и тому подобное.

В ночь на 2 июня после оглашения результатов экзит-полла кандидаты в президенты Кароль Навроцкий и Рафал Тшасковский вышли на сцену к своим поклонникам. Навроцкого на сцену сопровождала жена Марта и трое детей Даниэль, Антони и Кася. И младшая девочка стала звездой сети.

7-летяняя девочка не могла спокойно усидеть на месте, пока ее отец произносил речь. Кася энергично махала руками, раскачивалась, размахивала красно-белым флагом, хваталась за бока и передвигалась за спиной отца. Еще она складывала руки в форме сердца и делала довольно забавные гримасы. Такое поведение изрядно покорило сеть.

Девочка стала более спокойной только тогда, когда Навроцкий поблагодарил семью за поддержку во время кампании. В этот момент Кася крепко обняла свою мать, растрогав собравшихся.

Напомним, что Кароль Навроцкий победил на выборах президента в Польше, набрав 50,89%. Большинство поляков отдали свои голоса за антиукраинского кандидата от партии "Право и справедливость".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Польше уже объяснили, какой может быть политика новоизбранного президента.

Теги:
#Польша #Президент #Курьез #Донька #Кароль Навроцкий