Трамп помирив Індію та Пакистан: країни вже назвали умови припинення вогню

Водночас в уряді Індії попередили про один нюанс

Індія та Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню, чому передували нічні переговори за посередництва США. Обидві сторони підтвердили домовленість, однак Індія попередила: у разі терористичної атаки з пакистанської території вона залишає за собою право на жорстку відповідь.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія та Пакистан досягли угоди про повне та негайне припинення вогню. За його словами, це стало результатом тривалих нічних переговорів, у яких активну участь брали Сполучені Штати як посередник.

"Після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів я радий повідомити, що Індія і Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню. Вітаю обидві країни з тим, що вони проявили здоровий глузд і великий розум", — написав Трамп.

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Віце-прем'єр та міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар підтвердив інформацію про досягнуту домовленість щодо припинення вогню з Індією. Він зазначив, що це важливий крок у напрямку зниження напруги між двома країнами і висловив сподівання, що ця угода сприятиме стабільності в регіоні.

Крім того, держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Індія та Пакистан досягли угоди розпочати переговори з обговорення низки важливих питань на нейтральній території. Водночас в уряді Індії також заявили домовленість про припинення вогню, однак попередили, що в разі будь-якої терористичної атаки з боку пакистанських бойовиків країна розглядатиме це як підставу для воєнної відповіді.

Деталі поки не розголошуються, але заява про перемир'я була зроблена на тлі занепокоєння міжнародної спільноти через ризик виникнення збройного конфлікту між двома ядерними державами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що загрожує екології України, якщо Індія та Пакистан використають ядерну зброю.