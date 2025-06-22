Росія налякала передачею Ірану ядерної зброї. Чи варто звертати увагу на погрози Москви?

Чим загрожує світові образа Путіна на відмову від його пропозиції про посередництво?

Росія відреагувала на американські авіаудари по іранських ядерних об’єктах на декількох рівнях. Офіційну заяву було зроблено через МЗС, яке дало зрозуміти, що Москва має намір виступити проти дій США на засіданні Ради Безпеки ООН.

Колишній радник російської делегації при ООН у Женеві Борис Бондарєв у коментарі для "Агентства" зазначив, що удари США свідчать про відмову від запропонованого Москвою посередництва у врегулюванні конфлікту з Іраном, що, за його словами, змусило Володимира Путіна зайняти більш жорстку позицію щодо США.

МЗС РФ виступило із жорсткою заявою

Зовнішньополітичне відомство РФ "рішуче засудило" дії США, назвавши їх "новим витком небезпечної ескалації, що загрожує подальшим підривом регіональної та глобальної безпеки".

У заяві наголошується: "Безвідповідальне рішення піддати ракетно-бомбовим ударам територію суверенної держави <…> грубо порушує міжнародне право, статут ООН, резолюції Ради безпеки ООН, який раніше однозначно кваліфікував подібні акції як неприпустимі. Викликає особливе занепокоєння, що удари здійснила країна, яка є постійним членом Ради безпеки".

Також у міністерстві заявили, що на те, що відбувається в Ірані, "повинна відреагувати й Рада безпеки ООН". "Необхідно колективно відкинути конфронтаційні дії США та Ізраїлю", — йдеться у документі. До цього Тегеран вже звернувся із запитом про проведення екстреного засідання Ради безпеки.

Не обійшлося без російських сенаторів

З різкою критикою американських дій виступили й російські сенатори. Віцеспікер Ради Федерації Костянтин Косачов назвав удари по Ірану "жахливою помилкою режиму Трампа".

"Ірак, Лівію та тепер Іран розбомбили лише тому, що у них не було можливості відповісти. Відповісти зброєю масового знищення", — написав він.

А голова комісії Ради Федерації із захисту державного суверенітету Андрій Клімов вказав на "вкрай тривожний збіг" дати ударів — 22 червня, у День пам’яті та скорботи, коли розпочалася Велика Вітчизняна війна. Таким чином він фактично відтворив риторику Z-блогерів, які порівняли дії США з нападом Гітлера на СРСР.

Медведєв погрожував, а Путін вирішив зустрітися з главою МЗС Ірану

Медведєв, своєю чергою, підкреслив, що "абсолютна більшість країн світу проти дій Ізраїлю та США", а також додав, що "низка країн готова безпосередньо поставити Ірану свій ядерний боєкомплект".

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі в неділю повідомив про майбутню зустріч із Володимиром Путіним у понеділок і нагадав про "стратегічне партнерство" з Москвою.

До чого все це призведе?

Жорстка риторика російської дипломатії стала відповіддю Путіна на відмову США та Ізраїлю від його посередницьких ініціатив в іранському питанні.

"Очевидно, що Путін засмутився, що Трамп і Нетаньяху відкинули його посередницькі зусилля, тому що він міг це сприймати як потенційний трек для торгівлі з Трампом — обмін посередництва з Іраном на поступки США по Україні", — вважає Бондарєв.

За його словами, саме ця невдача змусила Путіна зайняти жорсткішу лінію поведінки. Також треба враховувати, що глава Кремля зацікавлений у партнерській підтримці Ірану, постачанні іранських безпілотників, ракет та іншого озброєння. Крім того, в Ірані Путін має і бізнес-інтереси.

Дипломат стверджує, що після вступу США до військового конфлікту з Іраном Росія, ймовірно, посилить тиск на Вашингтон на рівні Радбезу ООН.

"Якусь опозицію США в Раді безпеки Путін знову може намагатися продати Трампу в обмін на щось по Україні", — пояснив він.

При цьому заяву Медведєва про передачу Ірану ядерної зброї Бондарєв вважає не більш ніж спробою залякування. "Ні на кого [конкретно з країн, які готові передати Ірану ядерну зброю – ред.] Медведєв не натякає, щоки надуває", — сказав дипломат.

Нагадаємо, американські бомбардувальники завдали ударів по ядерних об’єктах Ірану і тепер світ чекає на відповідь від Тегерана. Не виключено, що таким буде перекриття Ормузької протоки, через яку проходить 20% всього світового трафіку нафти.