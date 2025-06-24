Росія може втратити важливого союзника в Європі: політолог пояснив, чим це загрожує Кремлю

Для України, зокрема, втримання лояльного або демократичного режиму в Білорусі є важливим

На тлі недавніх атак США по стратегічних об'єктах Ірану — важливого союзника Москви на Близькому Сході — втрата Білорусі стане для Кремля серйозним ударом, позбавивши його впливу на європейську політику. Це посилить геополітичну ізоляцію РФ та підірве її позиції на світовій арені.

Про це в прямому етері "Телеграфу" розповів політолог Тарас Завгородній. "Якщо ще Білорусь відірвуть від Росії… Ну все, це — кінець Російській імперії в нинішньому вигляді, тому що немає впливу на європейську політику", — зазначає експерт.

Він наголосив, що Білорусь є ключовою територією, через яку Росія може підтримувати свій вплив на європейські країни. Єдиним ефективним способом Москви впливати на європейську політику залишається Білорусь через її кордони з Польщею та країнами Балтії, де можна проводити навчання і здійснювати політичний тиск.

Для України та західних країн втримання лояльного або демократичного режиму в Білорусі є важливим з точки зору безпеки. "Нам теж це вигідно. Нам теж потрібно, щоб у нас був спокій на наших кордонах. Так, нам потрібен лояльний режим або демократична країна в Білорусі. Бажано під мудрим, мудрим керівництвом України", — додає політолог.

Завгородній також звернув увагу на зміну позиції Росії у світовій політиці після останніх подій на Близькому Сході. За його словами, Росія втратила значний вплив, і це викликає великий дискомфорт у Кремлі.

Експерт зазначив, що щодо перспектив подальшої поведінки Кремль, ймовірно, буде по-іншому реагувати на політичні виклики, зокрема на дії США та їхнього президента Дональда Трампа.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Сполучені Штати Америки відкрито розпочали військову фазу конфлікту з Іраном, демонструючи свою технологічну перевагу та кидаючи виклик країнам, які підтримують Тегеран. Удар по Ірану став потужним сигналом, який підриває довіру до здатності Росії захищати своїх союзників і ставить її у вкрай складне положення.