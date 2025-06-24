Россия может потерять важного союзника в Европе: политолог объяснил, чем это грозит Кремлю

Для Украины, в частности, содержание лояльного или демократического режима в Беларуси важно

На фоне недавних атак США по стратегическим объектам Ирана – важного союзника Москвы на Ближнем Востоке – потеря Беларуси станет для Кремля серьезным ударом, лишив его влияния на европейскую политику. Это усугубит геополитическую изоляцию РФ и подорвет ее позиции на мировой арене.

Об этом в прямом эфире "Телеграфа" рассказал политолог Тарас Завгородний. "Если еще Беларусь оторвут от России… Ну все, это — конец Российской империи в нынешнем виде, потому что нет влияния на европейскую политику", — отмечает эксперт.

Он подчеркнул, что Беларусь является ключевой территорией, по которой Россия может поддерживать свое влияние на европейские страны. Единственным эффективным способом Москвы влиять на европейскую политику остается Беларусь из-за ее границ с Польшей и странами Балтии, где можно проводить обучение и оказывать политическое давление.

Для Украины и западных стран содержание лояльного или демократического режима в Беларуси важно с точки зрения безопасности. "Нам тоже это выгодно. Нам тоже нужно, чтобы у нас было спокойствие на наших границах. Да, нам нужен лояльный режим или демократическая страна в Беларуси. Желательно под мудрым руководством Украины", — добавляет политолог.

Завгородний также обратил внимание на изменение позиции России в мировой политике после последних событий на Ближнем Востоке. По его словам, Россия потеряла значительное влияние, что вызывает большой дискомфорт в Кремле.

Эксперт отметил, что по поводу перспектив дальнейшего поведения Кремль, вероятно, будет по-другому реагировать на политические вызовы, в частности на действия США и их президента Дональда Трампа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Соединенные Штаты Америки открыто начали военную фазу конфликта с Ираном, демонстрируя свое технологическое преимущество и бросая вызов странам, поддерживающим Тегеран. Удар по Ирану стал мощным сигналом, подрывающим доверие к способности России защищать своих союзников и ставящий ее в крайне сложное положение.