"Вісь зла" збереться в Ріо-де-Жанейро: чи приїдуть "Гітлер і Муссоліні" на саміт БРІКС

Єдність цього об'єднання, здається, час ставити під сумнів

З 6 по 7 липня 2025 року в Ріо-де-Жанейро відбудеться XVII саміт БРІКС — міжнародного об’єднання країн Глобального Півдня. Цьогоріч саміт пройде на тлі політичних змін у самому блоці, зростання його ролі у глобальній дипломатії та поглиблення конфлікту в Україні. Бразилія, яка головує у БРІКС із січня 2025 року, анонсувала обговорення війни Росії проти України як одного з ключових пунктів порядку денного.

Чи приїде Путін?

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія обов’язково візьме участь у саміті БРІКС. Формат участі Володимира Путіна наразі не визначено, однак його помічник Юрій Ушаков запевнив, що участь президента у заході запланована.

Путін на саміті "Брікс" в 2024 році

Китай відмовляється від участі на найвищому рівні

Несподіванкою стало рішення Сі Цзіньпіна не їхати до Бразилії. Це буде перший випадок з моменту його приходу до влади, коли він пропустить саміт БРІКС. Замість нього делегацію очолить прем’єр Держради КНР Лі Цян. Офіційна версія Пекіна — "збіг у графіку", однак джерела вказують на кілька можливих причин.

Сі Цзіньпін та Путін на саміті "Брікс"

Зокрема, Сі вже зустрічався з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою двічі протягом року — під час саміту G20 та державного візиту Лули до Пекіну.

Також припускається, що запрошення індійського прем'єра Нарендри Моді на офіційну вечерю після саміту могло викликати невдоволення Пекіна, де сприйняли це як зниження статусу КНР. Аналогічний прецедент уже траплявся в ПАР у 2023 році, коли Сі мав виголосити промову, але раптово делегував цю роль міністру торгівлі.

Рішення Китаю розчарувало бразильську сторону. Лула да Сілва, як зазначають місцеві джерела, очікував взаємності від Пекіна після своїх "жестів доброї волі".

Українське питання в центрі порядку денного

Ще у травні президент Бразилії заявив, що має намір обговорити питання завершення війни в Україні. На його думку, БРІКС як союз країн Глобального Півдня може відіграти конструктивну роль у врегулюванні конфлікту. За словами Лули, "ми не можемо ігнорувати страждання людей", і саміт у Ріо-де-Жанейро — це можливість долучитися до глобального пошуку рішень.

Раніше очільник Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва розповів, що особисто двічі звертався до президента Росії Володимира Путіна з вимогою припинити війну проти України й погодитися на переговори. За його словами, Бразилія продовжує просувати дипломатичне врегулювання та готує спільну ініціативу разом із Китаєм.

Лула зазначив, що під час особистих контактів із Путіним наголосив на безперспективності війни та закликав перейти до діалогу. Також він повідомив, що телефоном повторно закликав Путіна долучитися до переговорного процесу.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва

Крім того, Лула розкритикував систему ООН, зокрема Радбез, за відсутність реальних механізмів впливу на збройні конфлікти. Він підкреслив, що Бразилія виступає за реформування Ради Безпеки та посилення її повноважень у питаннях підтримання миру.

Розширений склад і символічна валюта

На момент проведення саміту до БРІКС входять 10 країн: Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР, Єгипет, Іран, ОАЕ, Ефіопія та Індонезія. У 2025 році до організації як партнери приєднаються Білорусь, Болівія, Куба, Індонезія, Казахстан, Малайзія, Таїланд, Уганда та Узбекистан. Також до складу нових членів вже увійшли Обʼєднані Арабські Емірати, Іран, Ефіопія та Єгипет. Серед країн, які заявили про зацікавленість у вступі до БРІКС, — Саудівська Аравія, Аргентина, Туреччина та Азербайджан.

Очікується, що в Ріо буде представлено новий формат взаємодії з країнами-партнерами, зокрема в енергетичному та фінансовому секторах.

У червні в рамках ПМЕФ у Петербурзі була представлена символічна "купюра БРІКС" — зображення птахів-символів країн-засновниць на одній стороні та прапори нових учасників — на іншій. Цей жест був покликаний візуалізувати ідею "альтернативної економіки, вільної від впливу Заходу".

Купюра, яку Путіну представили в рамках ПМЕФ

Що таке БРІКС

БРІКС — це міжурядове об’єднання країн, які прагнуть зміцнити політичну та економічну взаємодію поза західним домінуванням. Спочатку група складалася з п’яти держав — Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. З 2024 року до неї також увійшли Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Іран, Єгипет та Ефіопія, тож наразі об’єднання налічує десять країн.

БРІКС позиціонує себе як альтернатива західним альянсам, таким як "Велика сімка", і виступає за багатополярний світовий порядок. Його учасники закликають до реформи міжнародних інституцій, зокрема МВФ і Ради Безпеки ООН, на користь країн Глобального Півдня.

Останнім часом БРІКС активно обговорює подальше розширення. Заявки на вступ вже подали В’єтнам і Туреччина.

Перші країни-члени БРІКС

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян публічно відреагував на слова глави Вірменської апостольської церкви, який заявив, що очільник уряду нібито був обрізаний. У відповідь Пашинян запропонував духовному лідеру особисто пересвідчитись у неправдивості цього твердження.