"Ось зла" соберётся в Рио-де-Жанейро: приедут ли "Гитлер и Муссолини" на саммит БРИКС

Единство этого объединения, кажется, пора ставить под сомнение

С 6 по 7 июля 2025 г. в Рио-де-Жанейро состоится XVII саммит БРИКС — международного объединения стран Глобального Юга. В этом году саммит пройдет на фоне политических изменений в самом блоке, росте его роли в глобальной дипломатии и углублении конфликта в Украине. Бразилия, председательствующая в БРИКС с января 2025 года, анонсировала обсуждение войны России против Украины как одного из ключевых пунктов повестки дня.

Приедет ли Путин?

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия обязательно примет участие в саммите БРИКС. Формат участия главы Кремля пока не определён, однако его помощник Юрий Ушаков заверил, что участие президента в мероприятии запланировано.

Путин на саммите "Брикс" в 2024 году

Китай отказывается от участия на высшем уровне

Неожиданностью стало решение Си Цзиньпина не ехать в Бразилию. Это будет первый случай с момента его прихода к власти, когда он пропустит саммит БРИКС. Вместо него делегацию возглавит премьер Госсовета КНР Ли Цян. Официальная версия Пекина — "совпадение в графике", однако источники указывают на несколько возможных причин.

Си Цзиньпин и Путин на саммите "Брикс"

В частности, Си уже встречался с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой дважды в течение 2025 года — во время саммита G20 и государственного визита Лулы в Пекин.

Есть предположение, что приглашение индийского премьера Нарендры Моди на официальный ужин после саммита могло вызвать недовольство Пекина, где восприняли это как снижение статуса КНР. Так произошло в ЮАР в 2023 году, когда Си должен был произнести речь, но внезапно делегировал эту роль министру торговли.

Решение Китая разочаровало бразильскую сторону. Лула да Силва, как отмечают местные источники, ожидал взаимности от Пекина после своих "жестов доброй воли".

Украинский вопрос в центре повестки дня

Ещё в мае президент Бразилии заявил, что намерен обсудить вопрос завершения войны в Украине. БРИКС как союз стран Глобального Юга может сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта. По словам Лулы, "мы не можем игнорировать страдания людей", и саммит в Рио-де-Жанейро — это возможность приобщиться к глобальному поиску решений.

Ранее глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что лично дважды обращался к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить войну против Украины и согласиться на переговоры. По его словам, Бразилия продолжает продвигать дипломатическое урегулирование и готовит совместную инициативу вместе с Китаем.

Лула отметил, что во время личных контактов с Путиным подчеркнул бесперспективность войны и призвал перейти к диалогу. Также он сообщил, что по телефону повторно призвал Путина присоединиться к переговорному процессу.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Кроме того, Лула раскритиковал систему ООН, в частности Совбез, за отсутствие реальных механизмов влияния на вооружённые конфликты. Он подчеркнул, что Бразилия выступает за реформирование Совета Безопасности и усиление его полномочий в вопросах поддержания мира.

Расширенный состав и символическая валюта

В БРИКС входят 10 стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Индонезия. В 2025 году к организации в качестве партнёров присоединятся Беларусь, Боливия, Куба, Индонезия, Казахстан, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. Также в состав новых членов уже вошли Объединённые Арабские Эмираты, Иран, Эфиопия и Египет.

Среди стран, которые заявили о заинтересованности во вступлении в БРИКС, — Саудовская Аравия, Аргентина, Турция и Азербайджан.

Ожидается, что в Рио будет представлен новый формат взаимодействия со странами-партнёрами, в частности в энергетическом и финансовом секторах.

В июне в рамках ПМЭФ в Петербурге была представлена символическая "купюра БРИКС" — изображение птиц-символов стран-основательниц на одной стороне и флаги новых участников — на другой. Этот жест был призван визуализировать идею "альтернативной экономики, свободной от влияния Запада".

Купюра, которую Путину представили в рамках ПМЭФ

Что такое БРИКС

БРИКС — это межправительственное объединение стран, которые стремятся укрепить политическое и экономическое взаимодействие вне западного доминирования. Изначально группа состояла из пяти государств — Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. С 2024 года в неё также вошли Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Иран, Египет и Эфиопия, так что сейчас объединение насчитывает десять стран.

БРИКС позиционирует себя как альтернатива западным альянсам, таким как "Большая семёрка", и выступает за многополярный мировой порядок. Его участники призывают к реформе международных институтов, в частности МВФ и Совета Безопасности ООН, в пользу стран Глобального Юга. В последнее время БРИКС активно обсуждает дальнейшее расширение. Заявки на вступление уже подали Вьетнам и Турция.

Первые страны-члены БРИКС

Напомним, ранее Телеграф писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян публично отреагировал на слова главы Армянской апостольской церкви, который заявил, что глава правительства якобы был обрезан. В ответ Пашинян предложил духовному лидеру лично убедиться в неправдивости этого утверждения.