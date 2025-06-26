Мелоні поговорила з Трампом і дала йому пораду стосовно України

Зустріч відбулась на полях саміту НАТО

Під час зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні дала йому пораду. Вона наголосила, що президент США має проявляти таку ж рішучість щодо Росії, як і щодо Ірану.

Про це вона заявила на пресконференції після завершення саміту НАТО, передає la Repubblica. Зазначається, що Мелоні оцінила перемир'я між Іраном та Ізраїлем, але й відмітила, що США не вистачає рішучості в цьому питанні.

"Президенту Дональду Трампу я сказала, що ж рішучість [яка була проявлена у війні між Ізраїлем та Іраном], потрібно проявити щодо двох інших перемир'їв: в Україні, де Росія не хоче робити кроків назустріч, і в Газі, де ситуація є нестерпною", – заявила прем'єрка.

Додамо, що Мелоні — одна з ключових гравців в ЄС та відносинах зі США. На монологічному саміті "Групи семи" вона продемонструвала здатність долати політичні розбіжності в часи все більшої фрагментації, коли до неї намагались знайти підхід лідери різних країн.

Окрім того, Джорджа Мелоні з початку своєї політичної кар'єри підтримувала Україну, хоча до цього були думки про зворотне. Однак не слід забувати, що напочатку цього року Італія з Францією загальмували допомогу Києву, аргументуючи це високим рівнем державного боргу. Також вона не раз наголошувала, що відправка до України іноземних військ може вважатись приводом для ескалації війни з Росією. Але навіть в цих позиціях Мелоні неодноразово казала, що Італія продовжує підтримувати Україну і завжди буде на її боці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент України Володимир Зеленський та Дональд Трамп розкрили деталі своєї зустрічі на полях саміту НАТО.