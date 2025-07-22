Папа Лев вперше зустрінеться з російським митрополитом. Як той ставиться до України

Зустріч може відбутися днями

Папа Римський Лев XIV, який нещодавно зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, прагне відновити діалог з Російською православною церквою (РПЦ). Вже цього місяця понтифік прийме митрополита Волоколамського Антонія, главу Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату.

Про це повідомляє італійське агентство ANSA, посилаючись на власні джерела. Це буде перша аудієнція нового Папи Римського з Антонієм, проте його попередник, Папа Франциск зустрічався з ним кілька разів.

"Джерела повідомляють, що Лев має намір відновити діалог із Московським патріархатом після загострення відносин, пов'язаного з російським вторгненням в Україну", – зазначили журналісти.

Як митрополит Антоній ставиться до України

Митрополит Волоколамський Антоній (Антон Севрюк) є постійним членом синоду РПЦ. 40-річного митрополита називають одним із найвпливовіших представників російської церкви в Європі та вважають спадкоємцем патріарха Кирила (Володимира Гундяєва).

Молодий митрополит активно підтримує Путіна

Митрополит Антоній активно підтримує путінський режим. У 2022 році він був присутній у Кремлі на церемонії фейкового "прийняття до складу РФ" чотирьох українських областей: Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської.

Рік тому глава РФ Володимир Путін зарахував митрополита Антонія до "ради із взаємодії з релігійними об'єднаннями при президенті РФ". Нещодавно під час спілкування з пресою Антоній скаржився на буцімто "переслідування" УПЦ МП в Україні та "утиски вірян".

З попередником Лева XIV Папою Франциском митрополит Волоколамський Антоній зустрічався кілька разів. Всі їхні зустрічі відбулися вже після повномасштабного вторгнення: перша 5 серпня 2022 року, остання — 11 липня 2024-го. Севрюк також був присутній на похороні Папи Франциска.

Антоній з Папою Франциском

Як повідомляв "Телеграф", під час церемонії інтронізації Папа Римський Лев XIV у своїй промові згадав Україну. Він також заговорив про необхідність миру та висловився про це буквально кількома словами.