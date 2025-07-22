Папа Лев впервые встретится с российским митрополитом. Как тот относится к Украине

Встреча может состояться на днях

Папа Римский Лев XIV, который недавно встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, стремится возобновить диалог с Русской православной церковью (РПЦ). Уже в этом месяце понтифик примет митрополита Волоколамского Антония, главу Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA, ссылаясь на собственные источники. Это будет первая аудиенция нового Папы Римского с Антонием, однако его предшественник Папа Франциск встречался с ним несколько раз.

"Источники сообщают, что Лев намерен возобновить диалог с Московским патриархатом после обострения отношений, связанного с российским вторжением в Украину", — отметили журналисты.

Как митрополит Антоний относится к Украине

Митрополит Волоколамский Антоний (Антон Севрюк) является постоянным членом синода РПЦ. 40-летнего митрополита называют одним из самых влиятельных представителей российской церкви в Европе и считают наследником патриарха Кирилла (Владимира Гундяева).

Молодой митрополит активно поддерживает Путина

Митрополит Антоний активно поддерживает путинский режим. В 2022 году он присутствовал в Кремле на церемонии фейкового "принятия в состав РФ" четырех украинских областей: Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

Год назад глава РФ Владимир Путин причислил митрополита Антония к "совету по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ". Недавно во время общения с прессой Антоний жаловался на якобы "преследование" УПЦ МП в Украине и "притеснения верующих".

С предшественником Льва XIV Папой Франциском митрополит Волоколамский Антоний встречался несколько раз. Все их встречи состоялись уже после полномасштабного вторжения: первая 5 августа 2022 года, последняя — 11 июля 2024-го. Севрюк также присутствовал на похоронах Папы Франциска.

Антоний с Папой Франциском

Как сообщал "Телеграф", во время церемонии интронизации Папа Римский Лев XIV в своей речи упомянул Украину. Он также заговорил о необходимости мира и высказался об этом буквально несколькими словами.