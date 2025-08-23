Погибла россиянка, которую на 11 дней бросили со сломанной ногой на горе

Четыре года назад почти на такой же высоте погиб ее муж

Наталья Наговицына погибла — российская альпинистка, застрявшая на пике Победы в Кыргызстане со сломанной ногой, так и не дождалась спасения. С 12 августа она лежала на высоте 7 км при температуре 23-26 градусов мороза.

О гибели россиянки сообщают росСМИ. По их данным, тело Наговицыной смогут эвакуировать только когда нормализуются погодные условия и на высоту 7 км сможет подняться вертолет.

Женщина 11 дней находилась при температуре -26 дней без еды и воды под скалой "Птица". У нее была с собой только горелка, спальный мешок и рваная палатка.

При попытке спасти Наговицыну погиб итальянец

На второй день после того, как российская альпинистка сломала ногу, ее пытались спасти немец Гюнтер и итальянец Лука Синигилья. Они доставили Натали необходимые вещи: спальный мешок, горелку, продукты и газ.

Однако для итальянца попытка спасти женщину оказалась смертельной. Альпинисты были вынуждены провести ночь в палатке, Луке стало плохо, и 15 августа он умер от обморожения и отека мозга. Гюнтера удалось эвакуировать и доставить в больницу.

Тело Луки Синигилья находится на высоте 6900 метров в пещере. Спасательную группу, которая должна была забрать тело итальянца, отозвали с высоты 4,5 тысячи метров из-за погодных условий. Наговицину решили не спасать, это угрожало гибелью тем, кто пытался это сделать.

Перелом ноги у Наговицыной произошел во время спуска. Один из участников ее экспедиции сорвался и потащил женщину за собой.

Известно, что за это опасное восхождение на пик Победы она отдала почти 5 тысяч долларов. Гид, поведший группу из-за сложной горной местности, оказался некомпетентным.

Ее муж тоже погиб во время восхождения в горы

Наталья Наговицына погибла практически на той же высоте, где четыре года назад скончался ее муж. На пике Хан-Тенгри мужчина пережил инсульт, его парализовало. Жена оставалась с ним до последнего. Когда их пришли вызволять спасатели, смогли эвакуировать только женщину. Спасти мужа не удалось.

