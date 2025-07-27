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Дизайнер Зеленського розповів, чи готовий "переодягнути" українських військових

Автор
Вікторія Козар
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Автор
Віктор Анісімов розповів про форму для військових
Віктор Анісімов розповів про форму для військових. Фото Колаж "Телеграфу"

Дизайнер створює камуфляжний одяг, але його зараз не часто купують

Популярний український чоловічий дизайнер Віктор Анісімов створює одяг для публічних особистостей. Одним із найвідоміших його клієнтів є президент України Володимир Зеленський, якому він розробив вбрання, стилізоване під костюм.

В інтерв'ю для "Телеграфу" Анісімов розповів про ставлення до публічних людей, котрі обирають військовий стиль. Він вважає, що кожен для себе вирішує, як одягатися. Водночас не бачить у цьому чогось поганого, бо таке вбрання відповідає воєнному часу.

"Я вважаю, що це особиста справа кожного. Якщо форма зручна, якщо вона відповідає духу часу, то чому б і ні?", — розповів він.

Повне інтерв'ю читайте у публікації: "Я сам би це не одягнув: інтерв'ю з дизайнером Зеленського Віктором Анісімовим".

Анісімов зазначив, що створює одяг у військовому стилі, але він не має зараз високого попиту. Дизайнер припустив, що люди не хочуть носити камуфляж у тилу, бо він нагадує про війну. Також Віктор зазначив, що підтримав би створення нової форми для військових, якби до нього звернулися б з такою ідеєю.

Віктор Анісімов
Віктор Анісімов, фото marieclaire.ua

"Камуфляж постійно присутній у моїх колекціях. Але сьогодні його купують менше, ніж інший одяг. Люди не хочуть у мирному житті асоціюватись з цим. Я сам, коли був офіцером, переодягався у джинси при першій можливості. Але якщо буде запит — ми готові", — додав він.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як Володимир Зеленський відмовився від мілітарі стилю. На це рішення могла вплинути Олена Зеленська.

Теги:
#Україна #Форма #Віктор Анісімов #Військові