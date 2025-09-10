Кепкувала з Трампа і написала книгу про себе: що відомо про дружину прем’єра Польщі Туска

Дональд Туск у шлюбі вже 47 років

У ніч, коли російські дрони атакували Польщу, увага стала прикута до прем’єр-міністра Дональда Туска. Він зробив низку важливих заяв і повідомив, що "немає причин для паніки". Після гучної його появи в інфопросторі України стало цікаво, що відомо про особисте життя політика.

Відомо, що він майже 50 років перебуває у шлюбі і має двох дітей. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дружину Дональда Туска.

Що відомо про Малгожату Туск

Малгожата Сохацька (дівоче прізвище) народилася у Гдині, в 1957 році. Вона польська історикиня і має магістерський ступінь з історії. Навчалася вона у Гданському університеті.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск

Після закінчення університету, Малгожата стала працювати бібліотекаркою. У 80-х вона долучалася до антикомуністичного руху — підтримувала Незалежний студентський союз (NZS) та профспілку "Солідарність". У 2013 році дружина Туска видала автобіографію "Між нами". Книга стала однією з бестселерів.

Малгожата Туск. Фото: WBF

Із Дональдом Туском вона познайомилася за студентських років. На третьому курсі університету вони одружилися. Це було за кілька місяців після знайомства — у 1978-му.

Малгожата Туск. Фото: WBF

Первісток подружжя Міхал народився у 1982 році. За п’ять років, у 1987-му, на світ з’явилася донька Катажина.

Під час передвиборчої кампанії Дональда Трампа у 2016 році, коли Туск був президентом Європейської ради, Малгожата посміялася з Дональда Трампа. "Останній коментар моєї дружини: одного Дональда більше, ніж достатньо!" — йшлося у дописі польського високопосадовця у Twitter. Однак він зазначив, що його дружина мала на увазі те, що її чоловік, Дональд, вже очолює Європейську раду, тому іншого політика з ім'ям Дональд більше не треба.

