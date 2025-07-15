Сокирка для вирубки Росії: як ми можемо запускати Tomahawk і яку зброю Трамп може дати ще швидше

"Томагавки" можуть стати однією з найпотужніших далекобійних зброї України

Дональд Трамп може передати Україні легендарні американські крилаті ракети "Томагавк". Постачання поки що відкладено, але їх можуть надати пізніше за рішенням президента США.

"Телеграф" розповідає про те, що відомо про Tomahawk, коли Україна може їх отримати і за допомогою чого запускати.

Коли Путін зможе відчути міць "Томагавків"

За даними газети Washington Post, яка розкрила деталі переговорів Трампа та Зеленського, питання надання "Томагавків" Києву реально обговорювалося. Однак зараз ці ракети виключені зі списку постачання. У матеріалі стверджується, що їх можуть дати пізніше, коли Трамп захоче мати ще більше важелів впливу на Росію.

Нагадаємо, що 14 липня президент США повідомив про пакет військової допомоги для України і дав Путіну 50 днів на укладання миру. Якщо цього не станеться, то на Росію чекають санкції. Логічно припустити, що у разі порушення дедлайну Путіним Трамп також може вдатися і до постачання цих крилатих ракет.

Що може Tomahawk

Томагавк

Tomahawk – це багатоцільова крилата ракета, яка є невід’ємною частиною ударної потужності ВМС США. Його низькорівневий політ та висока точність роблять його ідеальною зброєю для ураження важливих військових об’єктів, таких як командні пункти, аеродроми та системи ППО.

Ракета "Томагавк" має довгу історію та безліч модифікацій. Найсучасніша з них Block VI (раніше Block V). Приблизні (варіюються від модифікацій) характеристики ракети Tomahawk виглядають так:

тип — дозвукова крилата ракета з турбореактивним двигуном;

довжина – 5,55 м. без бустера;

діаметр – 0,52 м;

вага без прискорювача – близько 1315 кг;

дальність польоту — 1250-2500 км (у різних модифікаціях);

бойова частина — фугасна, ядерна, касетна, вагою, залежно від модифікацій, до 454 кг ;

— фугасна, ядерна, касетна, вагою, залежно від модифікацій, ; системи наведення – інерційна система з корекцією по фото місцевості, GPS та протирадарна ГСН.

точність (залежно від модифікації) від 80 до 5 метрів.

Однією з важливих переваг крилатих ракет Tamahawk є їх масовість. За даними відкритих джерел, їх зробили вже понад 7 тисяч одиниць і виробництво триває.

З чого можна запустити Tomahawk

"Томагавк" — це зброя військово-морських сил США і, очевидно, основною платформою для її запуску є флот, який в України нині не діє. Однак насправді ці крилаті ракети вже давно є універсальними і їх можна запускати способами, які підійдуть і для ЗСУ.

Способи запуску Tomahawk: з підводних човнів та кораблів, наземних платформ та літаків.

Існуючі американські платформи для наземних пусків:

Typhoon

Американська армія вже має (щоправда у невеликій кількості) різні наземні платформи для запуску Tomahawk. Однією із найпопулярніших є Typhon, показаним у 2023 році. Їхню покупку, до речі, цього місяця запросила Німеччина.

Мобільна ракетна система Typhon — це сучасна наземна платформа, розроблена армією США для запуску ракет середньої дальності. включає пускові установки, командний пункт та транспортно-зарядні машини.

Пускове встановлення Typhon

За даними ЗМІ, система Typhon вже розгорнута на Філіппінах, а у 2026 році планується її розміщення в Європі – у рамках посилення оборонного угрупування НАТО.

Але є ще більш екстравагантний та несподіваний варіант – пускова установка на броньовику.

У 2023 році в США представили пускову установку під назвою Long Range Fires Launcher (LRFL). Її головною перевагою є неймовірна компактність та мобільність – контейнер для запуску встановлений на броньовик на базі JLTV. А ще цікаво, що ця система є безпілотною.

LRFL

На відміну від Typhon, така установка може запускати тільки "Томагавки".

LRFL

Це нова зброя і в планах США до 2030 року озброїтись батальйоном таких систем. Але в ній насамперед Україну може привабити не сама безпілотна система, а компактна пускова установка.

Запускати "Томагавки" можна і з літаків.

Також можливе використання винищувачів, які вже є в Україні.

Яку техніку вже має Україна для запуску цих ракет

"Телеграф" поцікавився в авіаекспорту Валерія Романенка про те, який із літаків, які є в Повітряних силах, можна було б використати для запуску "Томагавків".

За його словами, під такі потреби може підійти бомбардувальник Су-24.

"Вантажність літака Су-24 дозволяє брати такі ракети. Максимальна вага "Томагавка" ~1500 кг і кореневий пілон цього літака може витримати таке навантаження", — пояснив експерт.

Також, додає експерт, якщо, судити виходити з вантажності, нести такі ракети може і F-16.

Однак, варто зазначити, що обидва літаки відпочатку не сумісні з такою зброєю. Під роботу із ракетами Strom Shadow інженерам довелося модернізувати наші Су-24.

Спеціальний варіант для України

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло у коментарі "Телеграфу" заявив, що конкретно для України нашим військовим керівництвом обговорювався варіант встановлення стаціонарних пускових установок для "Томагавків".

"Такий варіант точно опрацьовувався. І точно є технічні можливості у американської сторони для організації подібних пускових майданчиків. Установки розгорталися б, маскувались, можливо, в місцях, де колись знаходилося ядерне озброєння СРСР на нашій території. Тобто це такий варіант запуску шахтного типу", — сказав він.

Що є крім "Томагавків"

Однак "Томагавки", зазначає Романенко, не єдина далекобійна зброя, яку може отримати Україну. Куди реалістичнішим варіантом він вважає передачу крилатих ракет JASSM. До речі, про те, що Трамп розглядає можливість передачі Україні таких ракет, вже пишуть західні ЗМІ. При цьому під них уже одразу підходять літаки F-16, які є у ЗСУ.

"JASSM, за напівофіційною інформацією, вже, мабуть, обговорюють. "Томагавки" навряд чи Україні отримає в найближчій перспективі, а ось JASSM нам поки що вистачить", — вважає він.

На думку Жмайло, отримання JASSM є критично необхідним для нашої армії.

"Це допоможе вийти на більш рівну лінійку озброєння. Це те, що не доробила адміністрація Байдена", — зазначив він.

Увага: Якщо ви хотіли би служити у потужному батальйоні безпілотних систем, зверніть увагу на 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка. Шукають операторів БпЛА, техніків, аеророзвідників та майстрів-вибухотехніків. Це далеко не всі вакансії, які є у 92-гій бригаді. Аби дізнатися більше, телефонуйте за номером +380937982948 або переходьте за посиланням. Для молоді від 18 до 24 років є можливість підписати спецконтракт "18-24" на один рік та отримати мільйон гривень і ряд соціальних бонусів.

Що таке AGM-158 JASSM

Крилата ракета авіаційного базування AGM-158 JASSM з’явилась в 2003 році. Її дальність — 370 км в базової версії. Подальші модернізації збільшили дальність у 900 км — для AGM-158B JASSM-ER, що виробляється з 2014 року. Вони мають спільну вагу проникаючої бойової частини — 450 кг. Це дозволяє пробити землю на глибину до 24 метрів і залізобетонні плити до 2 метрів товщини, що робить її вельми ефективною проти бункерів.

Ракета призначена для ураження сильно захищених високопріоритетних цілей противника глибоко в тилу противника. Наведення здійснюється по GPS, а на кінцевій траєкторії ракета використовує і тепловізійну головку самонаведення, що підвищує точність та дозволяє уникати РЕБ. Ця ракета не є дефіцитом і стоїть на озброєнні не тільки в США, а й у союзників — Великобританії, Фінляндії, Польщі, Австралії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що буде, якщо через 50 днів Росія не піде з України.