Краще б одягла широкий капелюх: у мережу потрапило фото пристрасного поцілунку Трампа з Меланією

У мережі часто обговорують відносини першої пари США

Отношения Дональда и Мелании Трамп в последнее время оказались в центре внимания прессы и пользователей соцсетей. Недавно пара поругалась на борту самолета, а кадры этого напряженного разговора попали в сеть и вызвали сплетни о разводе. Теперь юзеры обсуждают страстный поцелуй президента и первой леди на публике. Однако все может быть не так однозначно, как кажется.

Страстный поцелуй Дональда и Мелании Трамп. Фото: Getty Images

Как пишет таблоид The List, на днях весь мир увидел поцелуй Дональда и Мелании во время выступления президента США на сцене военно-морской базы Норфолк в Вирджинии во время празднования 250-летие ВМС США. На фото, которое облетело сеть, видно, что президент и первая леди слились в неловком поцелуе. Однако, как отмечает издание, скорее всего, это был поцелуй в щеку, но снят с такого ракурса, что кажется, будто бы они поцеловались страстно и по взрослому.

Тот же поцелуй, но с другого ракурса. Фото: Getty Images

Сообщается, что во время выступления Мелания была рядом и скандировала вместе с аудиторией "Ура!". Они оба были в кепках с логотипами MAGA. Сам Дональд произнес очередную бессвязную речь, включая, помимо прочего, заявления о том, что он "самый здоровый" современный президент.

Дональд и Мелания Трамп на военно-морской базе в Норфолке. Фото: Getty Images

Тем временем поцелуй президента и первой леди вызвал бурное обсуждение в сети. Пользователи шутливо посоветовали Мелании отказаться от бейсболок и продолжать носить шляпы с широкими краями, чтобы оставаться на расстоянии от Дональда во время таких его проявлений и желания поцеловать ее на публике.

Дональд и Мелания Трамп в Великобритании. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Мелания дала новый повод для слухов о разводе с Трампом. Она отдернула руку и отстранилась от мужа на публике.