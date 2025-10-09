"Залізна леді" зі скандальною репутацією. Новою прем'єркою Японії обрали жінку — вона може стати ворогом Путіна

Після вторгнення Росії до України Санае Такаїті різко змінила свою позицію щодо Путіна

У Японії вперше обрали жінку на посаду прем'єр-міністра. 64-річна Санае Такаїті, яку колеги по партії прозивають "Талібаном" за ультраконсервативні погляди, перемогла на внутрішніх виборах керівної Ліберально-демократичної партії.

"Телеграф" розповідає, як жінка-націоналістка, яка захоплюється хеві-металом і майже боготворить Маргарет Тетчер, дійшла до вершини влади в країні з найгіршими показниками гендерної рівності серед розвинених держав. А також — чи може її перемога мати значення для України у протистоянні з Росією.

"Батько віддав свою пенсію": як дочка поліцейської пробивалася до влади через поразки

Санае Такаїті. Фото - Getty Images

Історія Такаїті не схожа на типовий шлях японських політиків. Вона народилася у стародавньому місті Нара у звичайній родині — мати служила в поліції, батько працював в автокомпанії. Жодних політичних зв'язків, жодної спадщини від попередніх поколінь. Лише освіта у сфері бізнесу та несподіване захоплення — ще зі школи дівчина обожнювала важку музику, а в університеті навіть грала на барабанах у хеві-метал-гурті.

Після навчання вона поїхала на стажування до США, де працювала в офісі конгресменки Патриції Шредер. До речі, ця політикиня була відома жорсткою критикою Японії. Повернувшись додому, Такаїті стала телеведучою новин. У 1992 році спробувала потрапити до парламенту — і програла.

Тоді батько зробив несподіваний крок. Він запропонував сплатити наступну виборчу кампанію доньки зі своїх пенсійних заощаджень. Сама Такаїті згадувала пізніше, що це зворушило її до сліз. Другу спробу у 1993 році вона зробила вдало — пройшла до парламенту і з того часу переобиралася ще дев'ять разів поспіль.

У парламенті молода депутатка приєдналася до Ліберально-демократичної партії. Там познайомилася з політиком на ім'я Сіндзо Абе — вони потрапили до владних структур в один рік і виявилося, що мають схожі консервативні ідеї. Коли Абе став прем'єр-міністром, Такаїті отримала посади міністра внутрішніх справ та комунікацій, а також міністра з особливих доручень. Цей зв'язок визначив усю її подальшу кар'єру.

Три спроби і прізвисько від колег: чому "Талібан" нарешті дісталася до вершини

Майбутня прем'єрка Японії Такаїті. Фото - Getty Images

Першу спробу очолити партію Такаїті зробила у 2021 році. Попри підтримку впливового Абе, вона посіла лише третє місце з чотирьох кандидатів. Не здалася — у 2024-му дійшла до другого туру — і знову програла. Але її суперник Сігеру Ісіба протримався на посаді лідера лише рік. Влітку 2025-го партія втратила більшість у парламенті, і він пішов. Третя спроба виявилася вдалою — Такаїті обійшла свого молодшого конкурента, 44-річного міністра сільського господарства Сіндзіро Коїдзумі.

15 жовтня парламент має затвердити її на посаді прем'єр-міністра. Вона стане першою жінкою на чолі країни, де гендерна нерівність залишається однією з найгірших у розвиненому світі (Згідно з Глобальним індексом гендерного розриву (Global Gender Gap Index) Всесвітнього економічного форуму Японія посіла 118-е місце серед 146 країн). Але надто ліберальних змін чекати не варто.

Партія Такаїті. Фото - Getty Images

Такаїті виступає проти того, щоб подружжя в Японії могло носити різні прізвища — зараз закон вимагає одне на двох, і зазвичай це прізвище чоловіка. Вона проти того, щоб жінки мали право на імператорський трон. Не підтримує одностатеві шлюби. Колеги по партії вважають її надто правою. Британський The Economist писав, що колишній прем'єр Фуміо Кісіда, в уряді якого Такаїті рік керувала економічною безпекою, таємно прозвав її "Талібаном" — за крайній консерватизм.

Сама політикиня знає про свою репутацію і намагається трохи пом'якшити образ. Вона казала, що люди можуть вважати її "вкрай праворадикальною", але насправді вона просто "трохи різка". Своїм ідеалом називає Маргарет Тетчер — британську прем'єрку-консерваторку, яка керувала країною 11 років. Такаїті мріє стати такою ж "залізною леді". Втім, деякі спостерігачі сумніваються, що їй вдасться протриматися так довго.

Борги, слабка єна та Трамп у гостях: які проблеми чекають на нову "залізну леді"

Такаїті на партійних зборах. Фото - Getty Images

Перше і головне завдання на посаді для Такаїті — врятувати економіку. Японія нарешті подолала десятиліття дефляції, коли ціни постійно падали і економіка стояла на місці. Але тепер виникла протилежна проблема — ціни ростуть швидше за зарплати, люди купують менше, працездатних громадян стає дедалі менше через старіння населення, а державний борг досяг рекордних значень.

Такаїті пропонує розширити державні субсидії та знизити податки. Але експерти попереджають про ризик — така політика може ще більше збільшити борги держави і додатково послабити японську єну, яка і без того падає.

Друге важливе завдання — стабілізувати відносини з іншими країнами. Особливо зі США, де місяці велися напружені переговори про мита, а також з Китаєм та Південною Кореєю. Вже наприкінці жовтня на Такаїті чекає зустріч з Дональдом Трампом — він приїде до Японії. Аналітики думають, що налагодити діалог з американським президентом може допомогти її зв'язок з покійним Абе, бо Трамп симпатизував цьому політику. А ось з Китаєм та Південною Кореєю може бути складніше — через погляди Такаїті на військову історію Японії.

Такаїті під час передвиборчої кампанії. Фото - Getty Images

Вона, як і її наставник Абе, стверджувала, що злочини японців під час Другої світової перебільшені. Відвідувала меморіал пам'яті японських солдатів, серед яких є засуджені військові злочинці. Такі речі дратують сусідів, які пам'ятають японську окупацію.

Вважається, що Ліберально-демократична партія обрала більш консервативну Такаїті замість поміркованого Коїдзумі лише через зростання ультраправих настроїв у країні. Найяскравіший приклад — партія "Сансейто", яка ледь не боготворить Дональда Трампа. Цього року вона несподівано збільшила свої місця у верхній палаті парламенту з одного до чотирнадцяти. Це змушує інші партії посилювати риторику.

Схоже, Такаїті розуміє складність свого становища, тому вона вже пом'якшила позиції з деяких питань. Зокрема, пообіцяла відмовитися від балансу між роботою та особистим життям заради відновлення престижу партії та підвищення добробуту японців.

Я працюватиму, працюватиму, працюватиму і працюватиму Санае Такаїті.

"Путін більше не партнер": що жінка-"яструб" думає про Україну і Росію

Що Такаїті говорить про Росію. Фото - Getty Images

Для України позиція нової японської прем'єрки має значення. Такаїті належить до тих, хто виступає за жорстку зовнішню політику та сильну армію. І це поширюється на Росію.

Вона відкрито заявляла, що адміністрація очільника Кремля "більше не є партнером для переговорів". Йдеться про багаторічну територіальну суперечку щодо Північних територій, як у Японії називають Курильські острови. Росія контролює чотири південні острови відтоді, коли Радянський Союз наприкінці Другої світової окупував їх.

Які Курильські острови контролює Росія, а які - Японія, карта

Японія вважає ці землі своїми. Через цю суперечку країни досі не підписали мирний договір після війни.

Такаїті каже, що Путіну не можна довіряти. Фото - Getty Images

Такаїті каже, що вторгнення Росії в Україну "навчило Японію уроку" — режиму глави РФ не можна довіряти. Вона підтримує збільшення витрат на оборону та прискорення реалізації оборонної стратегії Японії. Політикиня виступає проти спроб Москви створити спеціальну економічну зону на спірних островах. Заявляє, що це порушує суверенітет Японії. Після 2022 року Японія посилила риторику — у щорічному дипломатичному довіднику країни повернули формулювання про те, що ці острови є "споконвічною територією Японії, що перебуває під незаконною окупацією" Росії.

Такаїті була міністром внутрішніх справ та комунікацій Японії. Фото - Getty Images

Це різко контрастує з її позицією в попередні роки. У 2016-му Такаїті, бувши міністром внутрішніх справ та комунікацій, підписувала меморандум про співпрацю з Росією у сфері інформаційних технологій та пошти. Але повномасштабна війна проти України змінила все — зараз Росію вона розглядає як одну з головних загроз. Це означає, що за її прем'єрства Японія, швидше за все, продовжить підтримувати Україну та триматиметься жорсткої лінії щодо Москви.

