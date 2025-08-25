Не НАТО, але близько: в Берліні пояснили, якими бачать гарантії безпеки для України

Зараз близько 30 держав, в тому числі і Японія, погодилися підтримати Україну та гарантувати її безпеку

Україна повинна отримати гарантії безпеки, які будуть рівноцінні членству у Північноатлантичному Альянсі (НАТО), або хоча б максимально наближені до нього. Поки не буде реальних гарантій безпеки — не варто буде говорити про переговори та поступки.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, повідомляє Deutsche Welle. Вадефуль підкреслив, що не можна вимагати від України думати про територіальні поступки, поки вона не має реальних гарантій безпеки від великої кількості держав.

На думку німецького міністра, це могло б змусити російського правителя Володимира Путіна шукати миру та дотримуватися його у майбутньому. Оскільки порушення гарантій безпеки буде рівноцінне нападу на Україну.

Зараз близько 30 держав, в тому числі і Японія, погодилися підтримати Україну та гарантувати її безпеку. Проте на думку Вадефуля, кількість гарантів треба розширити — наприклад, залучити США до більш вагомої участі. Також мирна угода з Росією не повинна зашкодити Україні.

Вадефуль додав, що у Путіна все ще є шанс припинити агресію проти України та сісти за стіл перемовин. Якщо він не зробить цього, Путіну доведеться зіткнутися з "об'єднаною рішучістю" країн Заходу й далі підтримувати Україну.

Нагадаємо, у Білому домі 18 серпня відбулася зустріч "Коаліції охочих". У ній взяли участь Україна, США, Франція, Фінляндія, Німеччина, Британія, Італія, а також голова Єврокомісії та генсек НАТО. Головною темою обговорення були гарантії безпеки для України. Тоді було розглянуто варіант, подібний до статті 5 НАТО, але поза межами Альянсу.

Обмежену роль у наданні гарантій безпеки Україні на себе можуть взяти США. Йдеться про можливу відправку пілотів для повітряних місій. Також країни обговорюють відправку європейських військ в Україну під американським командуванням.