"Железная леди" со скандальной репутацией. Новым премьером Японии выбрали женщину — она может стать врагом Путина

После вторжения России в Украину Санаэ Такаити резко изменила свою позицию по отношению к Путину

В Японии впервые избрали лидером партии женщину. 64-летняя Санаэ Такаити, которую коллеги по партии называют "Талибаном" за ультраконсервативные взгляды, победила на внутренних выборах руководящей Либерально-демократической партии и станет премьер-министром.

"Телеграф" рассказывает, как женщина-националистка, увлекающаяся хеви-металлом и почти боготворящая Маргарет Тэтчер, дошла до вершины власти в стране с одними из худших показателей гендерного равенства среди развитых государств. А также может ли ее победа иметь значение для Украины в противостоянии с Россией.

"Отец отдал свою пенсию": как дочь полицейской пробивалась к власти через поражения

Сана Такаити. Фото — Getty Images

История Такаити не похожа на типичный путь японских политиков. Она родилась в древнем городе Нара в обычной семье – мать служила в полиции, отец работал в автокомпании. Никаких политических связей, ни одного наследия от предыдущих поколений. Только образование в сфере бизнеса и неожиданный восторг — еще со школы девушка обожала тяжелую музыку, а в университете даже играла на барабанах в хэви-метал-группе.

После учебы она уехала на стажировку в США, где работала в офисе конгрессменки Патриции Шрёдер. Кстати, эта политика была известна жесткой критикой Японии. Вернувшись домой, Такаити стала телеведущей новостей. В 1992 году попыталась попасть в парламент и проиграла.

Тогда отец сделал неожиданный шаг. Он предложил оплатить следующую избирательную кампанию дочери из своих пенсионных сбережений. Сама Такаити вспоминала позже, что это тронуло ее до слез. Вторую попытку в 1993 году она сделала удачно – прошла в парламент и с тех пор переизбиралась еще девять раз подряд.

В парламенте молодая депутат присоединилась к Либерально-демократической партии. Там познакомилась с политиком по имени Синдзо Абэ — они попали во властные структуры в один год и оказалось, что имеют схожие консервативные идеи. Когда Абе стал премьер-министром, Такаити получила должности министра внутренних дел и коммуникаций, а также министра по особым поручениям. Эта связь определила всю ее дальнейшую карьеру.

Три попытки и прозвище от коллег: почему "Талибан" наконец добралась до вершины

Будущий премьер Японии Такаити. Фото — Getty Images

Первую попытку возглавить партию Такаити сделала в 2021 году. Несмотря на поддержку влиятельного Абэ, она заняла только третье место из четырех кандидатов. Не сдалась — в 2024-м дошла до второго тура — и снова проиграла. Но ее соперник Сигеру Исиба продержался в должности лидера всего год. Летом 2025 года партия потеряла большинство в парламенте, и он ушел. Третья попытка оказалась удачной – Такаити обошла своего младшего конкурента, 44-летнего министра сельского хозяйства Синдиро Коидзуми.

15 октября парламент должен утвердить ее в должности премьер-министра. Она станет первой женщиной во главе страны, где гендерное неравенство остается одним из худших в развитом мире (Согласно Глобальному индексу гендерного разрыва (Global Gender Gap Index) Всемирного экономического форума Япония заняла 118-е место среди 146 стран). Но слишком либеральных изменений ждать не стоит.

Партия Такаити. Фото — Getty Images

Такаити выступает против того, чтобы супруги в Японии могли носить разные фамилии — сейчас закон требует одну на двоих, и обычно это фамилия мужа. Она против того, чтобы женщины имели право на императорский трон. Не поддерживает однополые браки. Коллеги по партии считают ее слишком правой. Британский The Economist писал, что бывший премьер Фумио Кисида, в правительстве которого Такаити год управляла экономической безопасностью, тайно прозвал ее "Талибаном" за крайний консерватизм.

Сама политика знает о своей репутации и пытается немного смягчить образ. Она говорила, что люди могут считать ее "крайне праворадикальной", но на самом деле она просто "немного резкая". Своим идеалом называет Маргарет Тэтчер — британскую премьер-консерваторку, управлявшую страной 11 лет. Такаити мечтает стать такой же "железной леди". Однако некоторые наблюдатели сомневаются, что ей удастся продержаться так долго.

Долги, слабая иена и Трамп в гостях: какие проблемы ждут новой "железной леди"

Такаити на партийном собрании. Фото — Getty Images

Первая и главная задача в должности для Такаити – спасти экономику. Япония наконец-то преодолела десятилетие дефляции, когда цены постоянно падали и экономика стояла на месте. Но теперь возникла противоположная проблема — цены растут быстрее зарплат, люди покупают меньше, трудоспособных граждан становится все меньше из-за старения населения, а государственный долг достиг рекордных значений.

Такаити предлагает расширить государственные субсидии и снизить налоги. Но эксперты предупреждают о риске — такая политика может еще больше увеличить долги государства и дополнительно ослабить и без того падающую японскую иену.

Вторая важная задача – стабилизировать отношения с другими странами. Особенно с США, где месяцы велись напряженные переговоры о пошлинах, а также с Китаем и Южной Кореей. Уже в конце октября Такаити ждет встреча с Дональдом Трампом — он приедет в Японию. Аналитики полагают, что наладить диалог с американским президентом может помочь ее связь с покойным Абе, потому что Трамп симпатизировал этому политику. А вот с Китаем и Южной Кореей может быть сложнее из-за взглядов Такаити на военную историю Японии.

Такаити во время предвыборной кампании. Фото — Getty Images

Она, как и ее наставник Абэ, утверждала, что преступления японцев во время Второй мировой преувеличены. Посещала мемориал памяти японских солдат, среди которых осуждены военные преступники. Такие вещи раздражают соседей, помнящих японскую оккупацию.

Считается, что Либерально-демократическая партия избрала более консервативную Такаити вместо умеренного Коидзуми только из-за роста ультраправых настроений в стране. Самый яркий пример — партия "Сансейто", едва не обожающая Дональда Трампа. В этом году она неожиданно увеличила свои места в верхней палате парламента с одного до четырнадцати. Это заставляет другие партии усиливать риторику.

Похоже, Такаити понимает сложность своего положения, поэтому она уже смягчила позиции по некоторым вопросам. В частности, пообещала отказаться от баланса между работой и личной жизнью ради восстановления престижа партии и повышения благосостояния японцев.

Я буду работать, работать, работать и работать Сана Такаити.

"Путин больше не партнер": что женщина-"ястреб" думает об Украине и России

Что Такаити говорит о России. Фото — Getty Images

Для Украины позиция нового японского премьера имеет значение. Такаити принадлежит к тем, кто выступает за жесткую внешнюю политику и сильную армию. И это распространяется на Россию.

Она открыто заявляла, что администрация главы Кремля "больше не является партнером для переговоров". Речь идет о многолетнем территориальном споре по Северным территориям, как в Японии называют Курильские острова. Россия контролирует четыре южных острова с тех пор, как Советский Союз в конце Второй мировой оккупировал их.

Какие Курильские острова контролирует Россия, а какие – Япония, карта

Япония считает эти земли своими. Из-за этого спора страны до сих пор не подписали мирный договор после войны.

Такаити говорит, что Путину нельзя доверять. Фото — Getty Images

Такаити говорит, что вторжение России в Украину "научило Японию уроку" — режиму главы РФ нельзя доверять. Она поддерживает увеличение расходов на оборону и ускорение реализации оборонной стратегии Японии. Политика не выступает против попыток Москвы создать специальную экономическую зону на спорных островах. Заявляет, что это нарушает суверенитет Японии. После 2022 года Япония усилила риторику — в ежегодном дипломатическом справочнике страны вернули формулировку о том, что эти острова являются "исконной территорией Японии, находящейся под незаконной оккупацией" России.

Такаити была министром внутренних дел и коммуникаций Японии. Фото — Getty Images

Это резко контрастирует с его позицией в предыдущие годы. В 2016 Такаити, будучи министром внутренних дел и коммуникаций, подписывала меморандум о сотрудничестве с Россией в сфере информационных технологий и почты. Но полномасштабная война против Украины изменила все – сейчас Россию она рассматривает как одну из главных угроз. Это означает, что при ее премьерстве Япония, скорее всего, продолжит поддерживать Украину и будет держать жесткую линию по отношению к Москве.

Напомним, в Японии демонстранты показали РФ в кровавом кокошнике. Таким образом, люди напомнили о российской агрессии.