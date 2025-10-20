У Москві побоюються за безпеку Путіна під час візиту до Угорщини

Британія нібито готує замах на Володимира Путіна під час візиту до Будапешта. Зустріч із Дональдом Трампом закликали перенести до ОАЕ.

Британські спецслужби начебто збираються ліквідувати главу Кремля Володимира Путіна під час візиту до Угорщини. Про це в ефірі російського державного телебачення розповів полковник зовнішньої розвідки Росії Андрій Безруков, пише видання Express.

Що потрібно знати

Путіна нібито хочуть ліквідувати у Будапешті під час саміту з Трампом

Заяви пролунали в ефірі програми пропагандиста Володимира Соловйова

Доказів цього твердження надано не було

Розвідник, як повідомляється, закликав терміново перенести майбутню зустріч із американським президентом Дональдом Трампом у Дубай, щоб уникнути того, що він назвав "абсолютно підступною операцією" з боку британців.

"У мене дуже, дуже серйозні побоювання щодо Будапешта", — сказав Безруков.

Він заявив, що британці нібито впевнені, що якщо Путіна не буде, тоді Росія розвалиться. І Лондон, вважає російський розвідник, обов’язково піде на цей ризик, при цьому не надавши жодних доказів своїх слів.

У той же час, щоб уникнути ризику вбивства, переговори двох лідерів, на його думку, краще провести в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Ведучий програми пропагандист Володимир Соловйов своєю чергою зауважив, що Путін, швидше за все, виявить сміливість і ризикне приїхати до Будапешта. На що Безруков відповів, що в деяких випадках показувати свою хоробрість не зовсім добре, оскільки інтереси країни, яку представляє глава Кремля, "важливіші за мужність однієї людини".

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що до кінця жовтня президент США Дональд Трамп планує зустрітися із Володимиром Путіним. Місцем проведення "саміту" обрали Угорщину.