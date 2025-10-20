В Москве опасаются за безопасность Путина во время визита в Венгрию

Британия якобы готовит покушение на Владимира Путина во время его визита в Будапешт. Встречу с Дональдом Трампом призвали перенести в ОАЭ.

Британские спецслужбы якобы собираются ликвидировать главу Кремля Владимира Путина во время его визита в Венгрию. Об этом в эфире российского государственного телевидения рассказал полковник внешней разведки России Андрей Безруков, пишет издание Express.

Что нужно знать

Путина якобы хотят ликвидировать в Будапеште во время саммита с Трампом

Заявления прозвучали в эфире программы пропагандиста Владимира Соловьева

Доказательств данного утверждения предоставлено не было

Разведчик, как сообщается, призвал срочно перенести предстоящую встречу с американским президентом Дональдом Трампом в Дубай, чтобы избежать того, что он назвал "абсолютно коварной операцией" со стороны британцев.

"У меня очень, очень серьезные опасения по поводу Будапешта", — сказал Безруков.

Он заявив, что британцы якобы уверены, что если Путина не будет существовать, тогда Россия развалится. И Лондон, считает российский разведчик, обязательно пойдет на этот риск, при этом не предоставив никаких доказательств своих слов.

В то же время, чтобы избежать риска убийства, переговоры двух лидеров, по его мнению, лучше провести в Объединенных Арабских Эмиратов.

Ведущий программы, пропагандист Владимир Соловьев в свою очередь заметил, что Путин, скорее всего, проявит смелость и рискнет приехать в Будапешт. На что Безруков ответил, что в некоторых случаях показывать свою храбрость не совсем нехорошо, так как интересы страны, которую представляет глава Кремля, "важнее мужества одного человека".

Напомним, "Телеграф" писал, что до конца октября президент США Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Путиным. Местом проведения "саммита" выбрали Венгрию.