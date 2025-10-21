Зустріч Трампа та Путіна під загрозою. Що сталось та хто дав задню

Точної дати угорського саміту лідерів не було, але наразі зустріч затягується

Майбутня зустріч президента США Дональда Трампа та очільника Росії Володимира Путіна під загрозою. Адже перший етап підготовки відкладено на невизначений час.

Що треба знати:

Під час телефонної розмови Путін та Трамп домовились зустрітись у Будапешті

Підготовку до угорського саміту доручили Рубіо та Лаврову

У Білому домі не бачать достатньої зміни риторики Кремля щодо війни в Україні

Як пише CNN, посилаючись на джерела у Білому домі, наразі очікувана зустріч держсекретаря США Марко Рубіо та голови МЗС Росії Сергія Лаврова відкладена на невизначений строк. Хоча пройти вона мала в Угорщині, за словами Кремля, вже цього тижня.

Джерела кажуть, що вектор роботи над самітом Трампа та Путіна змінився після їх останньої розмови. Деякі офіційні особи вважають, що Кремль недостатньо змінив свою позицію, аби проводити зустріч лідерів у Будапешті.

Ба більше, Рубіо ймовірніше не буде рекомендувати провести цей саміт найближчими тижнями. Хоча можливість телефонних розмови між Лавровим та держсекретарем США не виключають. Однак раніше у Кремлі наголошували, що зустріч Трампа й Путіна можлива після зустрічі Лаврова та Рубіо, які мають спланувати все не тільки під час телефонної розмови.

Нагадаємо, що нещодавно пройшла зустріч Трампа та президента України Володимира Зеленського. У Білому домі вони провели пресконференцію та розмову віч-на-віч, зміст якої до кінця не розкрито й досі.

