Трамп "дав задню" після вмовлянь Путіна? США не підтримають передачу активів РФ Україні

Така різка зміна виглядає незрозумілою та цинічною, оскільки раніше саме Білий дім закликав ЄС конфіскувати активи РФ

США після розмови президента Дональда Трампа з російським правителем Володимиром Путіним різко змінили позицію щодо заморожених активів Росії. Вашингтон заявив, що не буде підтримувати ініціативу передавати Україні 140 мільярдів євро суверенних активів РФ, заморожених після початку вторгнення Кремля в Україну.

Що треба знати:

Офіційна відмовка Вашингтона — "ризики для стабільності ринків", але зрозуміло, що це просто спроба виправдатися

Різка зміна позиції відбулася після чергової розмови Трампа з Путіним

Європа дуже розчарована зміною позиції США, оскільки тільки у вересні Вашингтон мав абсолютно протилежну позицію

Видання Bloomberg із посиланням на власні джерела пише, що США раптово заявили, що більше не підтримують план G7 з передачі активів РФ Україні. Офіційна відмовка, яку озвучили американські офіційні особи — нібито "ризики для стабільності фінансових ринків", але зрозуміло, що це просто виправдання. Вашингтон банально відмовився брати будь-які зобов'язання підтримати конфіскацію активів Росії.

Позиція Вашингтона розчарувала, обурила та розлютила Європейський Союз, який планує змусити країни G7 підтримати план використання заморожених активів РФ, щоб надати Україні 140 мільярдів євро. Відповідний план розробляє Європейська комісія.

Джерела видання в ЄС зазначили, що зміна позиції США виглядає максимально незрозумілою та цинічною на тлі того, що адміністрація Трампа сама активно закликала ЄС конфіскувати активи Росії та висловлювала готовність використати п'ять мільярдів доларів активів, які заморозив Вашингтон. Хоча цей обсяг невеликий, підтримка з боку США стала б великим та важливим сигналом для інших країн, які досі обережно ставляться до цієї ініціативи, або ж взагалі виступають проти.

Скільки грошей росіян заморожено на Заході?

Загальна сума заморожених активів РФ на Заході оцінюється у 280 мільярдів євро. Більшість з цих коштів знаходиться в бельгійському депозитарії Euroclear — і саме Бельгія є однією з держав, які активно виступають проти конфіскації активів. Україна вже отримує відсотки з доходів від цих активів, що викликало істерику Кремля. Проте зробити наступний крок та вилучити активи ЄС не наважується.

Головні "аргументи", які наводять противники конфіскації — це нібито "ризики для стабільності", "юридичні моменти" та "побоювання судів з РФ". Останній "аргумент" взагалі виглядає смішно, оскільки складно зрозуміти, як взагалі можна дозволити агресору-окупанту щось відстоювати у суді цивілізованих країн. З усім тим, саме "судовий аргумент", наприклад, заважає використати для фінансування України 25 мільярдів євро з приватних банківських рахунків прихильників Путіна у Європі.

З іншого боку, навіть якщо активи не будуть конфісковані, віддавати їх росіянам не будуть. У Німеччині, наприклад, вже заявили, що РФ не побачить свої активи, поки не відшкодує Україні увесь збиток, завданий війною — а він значно перевищує суму знерухомлених активів путінського Центробанку.