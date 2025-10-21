Встреча Трампа и Путина под угрозой. Что случилось и кто дал заднюю

Точной даты венгерского саммита лидеров не было, но встреча затягивается

Предстоящая встреча президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина под угрозой. Ведь первый этап подготовки отложен на неопределенное время.

Что нужно знать:

Во время телефонного разговора Путин и Трамп договорились встретиться в Будапеште

Подготовку к венгерскому саммиту поручили Рубио и Лаврову

В Белом доме не видят достаточного изменения риторики Кремля по поводу войны в Украине

Как пишет CNN, ссылаясь на источники в Белом доме, ожидаемая встреча госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова отложена на неопределенный срок. Хотя пройти она должна была в Венгрии, по словам Кремля, уже на этой неделе.

Источники говорят, что вектор работы над саммитом Трампа и Путина изменился после их последнего разговора. Некоторые официальные лица считают, что Кремль недостаточно изменил свою позицию, чтобы проводить встречу лидеров в Будапеште.

Более того, Рубио вероятнее не будет рекомендовать провести этот саммит в ближайшие недели. Хотя возможность телефонного разговора между Лавровым и госсекретарем США не исключают. Однако ранее в Кремле отмечали, что встреча Трампа и Путина возможна после встреч Лаврова и Рубио, которые должны спланировать все не только во время телефонного разговора.

Напомним, что недавно прошла встреча Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. В Белом доме они провели пресс-конференцию и разговор с глазу на глаз, содержание которого до конца не раскрыто до сих пор.

