Альпіністи перетворили Еверест на найвище звалище у світі (відео)

На великій висоті прибирання перетворюється на смертельно небезпечне завдання

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Еверест — це не тільки найвища точка у світі, але й одне з найкрасивіших місць на планеті. Проте навіть тут, на висоті 8 тисяч метрів, люди влаштували звалище.

Відповідне відео завірусилося у мережі. Йдеться про табір №4, що розташований на Південному сідлі гори.

На кадрах видно, що у таборі повно сміття. Майданчик усіяний покинутими наметами, порожніми кисневими балонами, порваним спорядженням та пластиковими упаковками. Альпіністи засмічують гору, щоб полегшити собі спуск, а шерпи (корінна народність, що мешкає в районі гори, вони відомі своєю витривалістю на великих висотах, — Ред.) фізично не можуть знести вниз весь чужий вантаж.

Схема таборів при сходженні на Еверест із Непалу/Інфографіка ШІ

Довідка: Четвертий табір (табір IV) на Евересті — останній штурмовий висотний табір, розташований на висоті близько 7900–8000 метрів над рівнем моря. Він використовується як відправний пункт для фінального штурму вершини.

Чому сміття – велика проблема на Евересті/Інфографіка ШІ

Додамо, що на висоті 8000 метрів на Евересті починається "зона смерті". Через критично низький атмосферний тиск кисню тут утричі менше норми. На такій висоті людське тіло повністю втрачає здатність до відновлення – організм буквально починає згасати на клітинному рівні.

Маршрут альпіністів на Еверест

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Карпати завжди приваблювали туристів своєю величчю та природною красою. Проте мало хто знав, що на туристичному маршруті на гору Піп Іван є таємнича печера, яка десятками років переховувалась від людських поглядів.