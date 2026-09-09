Альпинисты превратили Эверест в самую высокую свалку в мире (видео)

На большой высоте уборка превращается в смертельно опасную задачу

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Эверест — это не только самая высокая точка в мире, но и одно из красивейших мест на планете. Однако даже здесь, на высоте 8 тысяч метров, люди устроили свалку.

Соответствующее видео завирусилось в сети. Речь идет о лагере №4, который расположенный на Южном седле горы.

На кадрах видно, что в лагере полно мусора. Площадка усеяна брошенными палатками, пустыми кислородными баллонами, порванным снаряжением и пластиковыми упаковками. Альпинисты засоряют гору, чтобы облегчить себе спуск, а шерпы (коренная народность, проживающая в районе горы, они известны своей выносливостью на больших высотах, — Ред.) физически не могут снести вниз весь чужой груз.

Схема лагерей при восхождении на Эверест из Непала/Инфографика ИИ

Справка: Четвертый лагерь (лагерь IV) на Эвересте — это последний штурмовой высотный лагерь, расположенный на высоте около 7900–8000 метров над уровнем моря. Он используется как отправная точка для финального штурма вершины.

Почему мусор - большая проблема на Эвересте/Инфографика ИИ

Добавим, что на высоте 8 000 метров на Эвересте начинается "зона смерти". Из-за критически низкого атмосферного давления кислорода здесь втрое меньше нормы. На такой высоте человеческое тело полностью теряет способность к восстановлению — организм буквально начинает угасать на клеточном уровне.

Маршрут альпинистов на Эверест

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