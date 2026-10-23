Трамп після президентства мріє далі кошмарити людей. Як в нього це може вийти

Американський лідер не збирається втрачати контроль

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Президент США Дональд Трамп заявив, що в нього залишиться багато влади, навіть коли завершиться термін його президентських повноважень. Навіть вже не у статусі президента, Трамп збереже кілька важелів впливу.

Цю заяву американський лідер зробив і ході виступу перед виборцями у штаті Айова. Про це розповідає The Guardian.

"Знаєте, у нас залишилося трохи більш як два роки. Можете повірити? Але коли я піду, у мене буде багато влади, і я подбаю про те, щоб ви залишалися на першому місці", — сказав Трамп.

Дональд Трамп. Фото: x.com/WhiteHouse

Яку владу Трамп може зберегти після президентства

"Телеграф" розбирався, які важелі впливу може зберегти Трамп після того, як завершиться його президентський термін (в січні 2029 року). Розкрити тему допоміг ШІ ChatGPT.

Після завершення президентського терміну Трамп може й надалі мати значний вплив на Республіканську партію та американську політику. Його заява в Айові вказує, що він планує залишатися політичним лідером і після виходу з Білого дому.

Один із головних важелів Трампа – підтримка кандидатів. Він зможе посилювати позиції своїх прибічників, схвалюючи певних політиків. Однопартійці, які не підтримуватимуть його курс, зазнаватимуть додаткового політичного тиску. Боротьба за прихильність Трампа й надалі залишатиметься частиною внутрішньопартійної конкуренції.

Особливе значення матиме вибір кандидата від республіканців на президентських виборах 2028 року. Якщо Трамп підтримає претендента на роль наступника, то зможе просувати власний політичний курс і після завершення президентського терміну. Він матиме змогу впливати й на пріоритети майбутньої адміністрації.

Популярність серед частини виборців і надалі надаватиме Трампу політичної ваги. Публічні виступи та підтримка конкретних кандидатів допоможуть йому мобілізувати свій електорат. Республіканці, які розраховуватимуть на голоси цих прихильників, зважатимуть на позицію Трампа, навіть якщо він уже не обійматиме державної посади.

За допомогою медіа Трамп зможе формувати порядок денний, коментувати рішення влади й привертати увагу до обраних тем. Політична сила Трампа залежатиме від того, чи зможе він впливати на настрої виборців і поведінку політиків, яким потрібна їхня підтримка.

Масштаб подальшого впливу Трампа залежатиме від розкладу сил після виборів 2028 року. На нього впливатимуть становище республіканців у Конгресі, авторитет Трампа та його роль у висуванні партійних кандидатів. Також велике значення матиме ставлення майбутнього президента до Дональда Трампа.

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