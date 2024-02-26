Блейзер "пісочний годинник": сім стильних луків, які вас дійсно захоплять (фото)

Дивіться та надихайтеся!

Блейзер "пісочний годинник" став невіднятною частиною гардероба багатьох модниць, по праву виборовши своє місце в трендах сезону. Хоча блейзер, як базовий елемент гардероба, іноді уникає правил і віддає перевагу класичним варіантам, нова інтерпретація цієї речі змушує нас вийти із зони комфорту.

Як відзначає Vogue, блейзер у формі пісочного годинника відмінно підкреслює талію, створюючи акцент на плечах та стегнах. Представлений на показі Alexander McQueen "осінь-зима" 2023/2024, він був одночасно суворим і яскравим, а Balmain зробили акцент на розкішних вечірніх образах.

Цей крій блейзера ідеально підходить для виділення силуету і вже завоював серця знаменитостей. Вікторія Бекхем додала його у свій гардероб ще у 2018 році, а Розі Гантінгтон-Вайтлі носить його як сукню, демонструючи повний бездоганний образ увечері та поєднуючи з топом та шортами вдень. Крістін Сентенера, засновниця it-бренду Wardrobe.NYC, також зробила блейзер "пісочний годинник" одним з ключових елементів свого стилю. Найчастіше вона воліє поєднувати його з легінсами та парою взуття на підборах.

Фото: Vogue

Показ Alexander McQueen. Фото: Vogue

Фото: Vogue

Фото: Vogue

Показ Balmain. Фото: Vogue

Фото: Vogue

Фото: Vogue

Раніше "Телеграф" розповідав, які модні формули додадуть градус стилю у ваш образ цієї весни. Ця вибірка не залишить вас байдужими.