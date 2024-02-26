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Блейзер "пісочний годинник": сім стильних луків, які вас дійсно захоплять (фото)

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
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Стильний лук притягне до вас усі погляди
Стильний лук притягне до вас усі погляди. Фото Freepik

Дивіться та надихайтеся!

Блейзер "пісочний годинник" став невіднятною частиною гардероба багатьох модниць, по праву виборовши своє місце в трендах сезону. Хоча блейзер, як базовий елемент гардероба, іноді уникає правил і віддає перевагу класичним варіантам, нова інтерпретація цієї речі змушує нас вийти із зони комфорту.

Як відзначає Vogue, блейзер у формі пісочного годинника відмінно підкреслює талію, створюючи акцент на плечах та стегнах. Представлений на показі Alexander McQueen "осінь-зима" 2023/2024, він був одночасно суворим і яскравим, а Balmain зробили акцент на розкішних вечірніх образах.

Цей крій блейзера ідеально підходить для виділення силуету і вже завоював серця знаменитостей. Вікторія Бекхем додала його у свій гардероб ще у 2018 році, а Розі Гантінгтон-Вайтлі носить його як сукню, демонструючи повний бездоганний образ увечері та поєднуючи з топом та шортами вдень. Крістін Сентенера, засновниця it-бренду Wardrobe.NYC, також зробила блейзер "пісочний годинник" одним з ключових елементів свого стилю. Найчастіше вона воліє поєднувати його з легінсами та парою взуття на підборах.

що одягнути під блейзер
Фото: Vogue
з чим носити чорний блейзер
Показ Alexander McQueen. Фото: Vogue
модний блейзер
Фото: Vogue
стильний лук з блейзером
Фото: Vogue
модний лук з блейзером
Показ Balmain. Фото: Vogue
з чим носити білий блейзер
Фото: Vogue
Які штани носити з блейзерами
Фото: Vogue

Раніше "Телеграф" розповідав, які модні формули додадуть градус стилю у ваш образ цієї весни. Ця вибірка не залишить вас байдужими.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренди