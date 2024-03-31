Заховайте якомога далі в шафу: який верхній одяг вийшов з моди навесні 2024 (фото)

Цей верхній одяг неактуальний навесні 2024

Верхній одяг — важливий елемент гардероба навесні. Тому варто слідкувати за трендами і вміти зробити стильним будь-який образ. Раніше ми ділилися цікавими прийомами стайлінгу від стиліста, а тепер розповідаємо, які речі краще викинути або заховати в шафу цієї весни.

Деякі моделі верхнього одягу мають "дешевий" та нестильний вигляд. Про них розповіли на Obozrevatel.

Який верхній одяг вийшов з моди у 2024

1. Пальто без коміра

Такі пальта виглядають старомодно. Комір надає образу більш вишуканого та елегантного вигляду. Без нього пальто має ніби незавершений вигляд. Тому краще відкласти пальта без коміра.

2. "Зім’ята" шкіряна куртка

Краще не носити куртки з зім’ятої чи тонкої шкіри. Також у 2024 році неактуальні стрази на верхньому одязі. Краще обрати куртку оверсайз зі щільної шкіри класичного кольору.

3. Короткий дутий жилет

Короткий жилет та спортивний костюм — не надто вдалий варіант стилізації весняного аутфіту. Краще обрати стьобаний бомбер чи жилет. Він матиме стильний та актуальний вигляд.

4. Приталена коротка куртка

Такі куртки були особливо актуальними у нульових. Вони оголюють спину та живіт, що раніше було модним. Однак у 2024 році у тренді комфорт та практичність, що суперечить короткій куртці. Краще звернути увагу на подовжені моделі вільного крою.

5. Пальто довжини вище коліна

Пальта такої довжини спотворюють пропорції тіла. В такому одязі ноги візуально виглядають набагато коротшими. У 2024 році варто звернути увагу на пальта довжини максі чи міді.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке пальто повинне бути у вашому гардеробі цієї весни. Ми поділилися, які фасон та модель повернулися у тренди.