Спрячьте как можно дальше в шкаф: какая верхняя одежда вышла из моды весной 2024 года (фото)
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Эта верхняя одежда неактуальна весной 2024 года
Верхняя одежда – важный элемент гардероба весной. Поэтому следует следить за трендами и уметь сделать стильным любой образ. Раньше мы делились интересными приёмами стайлинга от стилиста, а теперь рассказываем, какие вещи лучше выбросить или спрятать в шкаф этой весной.
Некоторые модели верхней одежды имеют "дешевый" и некрасивый вид. О них рассказали на Obozrevatel.
Какая верхняя одежда вышла из моды в 2024 году
1. Пальто без воротника
Такие пальто выглядят старомодно. Воротник придает образу более изысканный и элегантный вид. Без него пальто выглядит как незавершенный вид. Поэтому лучше отложить пальто без воротника.
2. "Смятая" кожаная куртка
Лучше не носить куртки из смятой или тонкой кожи. Также в 2024 году неактуальные стразы на верхней одежде. Лучше выбрать куртку оверсайз из плотной кожи классического цвета.
3. Короткий дутый жилет
Короткий жилет и спортивный костюм – не слишком удачный вариант стилизации весеннего аутфита. Лучше выбрать стеганый бомбер или жилет. Он будет выглядеть стильно и актуально.
4. Приталенная короткая куртка
Такие куртки были особенно актуальны у нулевых. Они обнажают спину и живот, что раньше было модным. Однако в 2024 году в тренде комфорт и практичность, что противоречит короткой куртке. Лучше обратить внимание на удлиненные модели свободного кроя.
5. Пальто длины выше колена
Пальта такой длины уродуют пропорции тела. В такой одежде ноги визуально выглядят гораздо короче. В 2024 году следует обратить внимание на пальто длины макси или миди.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какое пальто должно быть в вашем гардеробе этой весной. Мы поделились, какие фасон и модель вернулись в тренды.