Спрячьте как можно дальше в шкаф: какая верхняя одежда вышла из моды весной 2024 года (фото)

Эта верхняя одежда неактуальна весной 2024 года

Верхняя одежда – важный элемент гардероба весной. Поэтому следует следить за трендами и уметь сделать стильным любой образ. Раньше мы делились интересными приёмами стайлинга от стилиста, а теперь рассказываем, какие вещи лучше выбросить или спрятать в шкаф этой весной.

Некоторые модели верхней одежды имеют "дешевый" и некрасивый вид. О них рассказали на Obozrevatel.

Какая верхняя одежда вышла из моды в 2024 году

1. Пальто без воротника

Такие пальто выглядят старомодно. Воротник придает образу более изысканный и элегантный вид. Без него пальто выглядит как незавершенный вид. Поэтому лучше отложить пальто без воротника.

2. "Смятая" кожаная куртка

Лучше не носить куртки из смятой или тонкой кожи. Также в 2024 году неактуальные стразы на верхней одежде. Лучше выбрать куртку оверсайз из плотной кожи классического цвета.

3. Короткий дутый жилет

Короткий жилет и спортивный костюм – не слишком удачный вариант стилизации весеннего аутфита. Лучше выбрать стеганый бомбер или жилет. Он будет выглядеть стильно и актуально.

4. Приталенная короткая куртка

Такие куртки были особенно актуальны у нулевых. Они обнажают спину и живот, что раньше было модным. Однако в 2024 году в тренде комфорт и практичность, что противоречит короткой куртке. Лучше обратить внимание на удлиненные модели свободного кроя.

5. Пальто длины выше колена

Пальта такой длины уродуют пропорции тела. В такой одежде ноги визуально выглядят гораздо короче. В 2024 году следует обратить внимание на пальто длины макси или миди.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое пальто должно быть в вашем гардеробе этой весной. Мы поделились, какие фасон и модель вернулись в тренды.