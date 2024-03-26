Червоний рівень: Землю накрила потужна магнітна буря, скільки вона триватиме

Такої потужної бурі не спостерігалося дуже давно

В останній тиждень березня Землю атакувала потужна магнітна буря. Вона почалася 25 березня і вируватиме протягом трьох днів.

Про це інформує Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США. Фахівці опублікували прогноз геомагнітної активності на 25-27 березня 2024 року.

Так, за їхніми даними, 25 березня сонячна активність була з К-індексом 8 (червоний рівень). Це практично максимальне значення, що говорить про її потужність.

У вівторок, 26 березня, ситуація зміниться, оскільки інтенсивність геомагнітного шторму в цей день буде з К-індексом 5. Однак це також вважається потужною магнітною бурею.

За прогнозом, 27 березня магнітосфера почне приходити до норми й К-індекс знизиться.

Для довідки: магнітна буря – це обурення геомагнітного поля Землі тривалістю від кількох годин до кількох діб. Буря може позначатися на поведінці тварин і навіть виводити з ладу електронну техніку.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Прогнози можуть часто змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють кожні кілька годин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики розповіли, якою буде погода в Україні наприкінці останнього робочого тижня березня. За їхніми прогнозами, варто очікувати на дощі.