Красный уровень: Землю накрыла мощнейшая магнитная буря, сколько она продлится

Такой мощной бури не наблюдалось очень давно

В последнюю неделю марта Землю атаковала мощная магнитная буря. Она началась 25 марта и будет бушевать в течение трех дней.

Об этом информирует Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Специалисты опубликовали прогноз геомагнитной активности на 25-27 марта 2024 года.

Так, согласно их данным, 25 марта солнечная активность была с К-индексом 8 (красный уровень). Это практически максимальное значение, что говорит о ее мощности.

Во вторник, 26 марта, ситуация изменится, поскольку интенсивность геомагнитного шторма в этот день будет с К-индексом 5. Однако это также считается мощной магнитной бурей.

По прогнозу, 27 марта магнитосфера начнет приходить в норму и К-индекс снизится.

Для справки: магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля Земли длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Буря может сказываться на поведении животных и даже выводить из строя электронную технику.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Прогнозы могут часто меняться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют каждые несколько часов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в конце последней рабочей недели марта. По их прогнозам, стоит ожидать дождей.