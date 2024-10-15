Землю накрыла мощная магнитная буря: сколько она будет длиться

Специалисты дали прогноз

В среду, 16 октября, Землю третий день подряд будет атаковать мощная магнитная буря. Она началась 14 октября, продолжается 25 октября и теперь ожидается ее последний день.

Данная информация была опубликована на сайте Meteoagent, который составляет онлайн-прогноз с помощью информации со спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру. Специалисты сообщили прогноз геомагнитной активности на 16 марта.

Отмечается, что степень солнечной (геомагнитной) активности будет — К- индекс 5. Это говорит о том, что магнитная буря довольно мощная.

Уже 17 октября уровень геомагнитной активности резко пойдет на спад. Отметим, что магнитная буря началась 14 октября с К-индекса 6, затем 15 октября она продолжается с К-индексом 5.

Справка: Магнитная буря представляет собой возмущение геомагнитного поля нашей планеты. Она может продолжаться на протяжении нескольких часов или же может быть затяжной длится несколько дней.

Для оценки интенсивности магнитных бурь ученые используют специальную шкалу – К-индекс. Значения от 1 до 4 по этой шкале считаются незначительными и обычно не влияют на повседневную жизнь людей. А вот бури с К-индексом 5 и выше уже могут оказывать значительное влияние. При мощных магнитных бурях может выходить из строя техника и даже может меняться поведение животных. Они также действуют на метеозависимых людей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале октября Землю атаковали мощные магнитные бури, индекс которых был на уровне 7,8 и 9.