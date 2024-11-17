Кривавий Місяць зійшов над Києвом (ексклюзивні фото)

Кадри заворожують

У неділю, 17 листопада, жителі Києва мали нагоду побачити надзвичайний красивий місяць. Його називають "кровавим".

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов зміг зробити декілька вражаючих кадрів. Місяць можуть і спостерігати інші жителі України.

На кадрах, які вдалось зняти місяць виглядає оранжевого кольору, хоча в мережі його називають "кровавим".

Варто зазначити і те, що жителі планети могли спостерігати Бобровий супермісяць — останній цього року — у ніч проти суботи. 15 листопада він досяг свого піка. Супутник був на 23 тисячі кілометрів ближче до Землі, ніж зазвичай, тому виглядав на 14% більше і на 30% яскравіший за звичний.

За даними NASA, у четвер близько 96% близької сторони Місяця було освітлено сонцем. До п'ятниці було висвітлено 100% близької сторони Місяця. Близько 99% його було висвітлено сонцем у суботу, а 96% – у неділю.

Повний місяць у листопаді називають "бобровим", тому що, ймовірно, бобри особливо активні в цю пору року, готуючись до майбутніх зимових місяців. У листопадової повні є й інші назви, теж пов'язані з зимою і тваринами, що готуються до холодів, наприклад: "Морозний Місяць", "Місяць, що заморожує" і "Олень Місяць".

А ось наступний супермісяць відбудеться не раніше жовтня 2025 року. Серія супермісяців 2024 року почалася в серпні з рідкісним блакитним супермісяцем.

Раніше "Телеграф" писав, що 10 жовтня, в Україні можна було спостерігати північне сяйво: небо набуло ніжного рожевого та зеленуватого забарвлень.