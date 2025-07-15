Магнітна буря не виросла, але й не завершилась. Що буде найближчими днями

На графіку є всього одноденна магнітна буря

Земля досі знаходиться під впливом сильної магнітної бурі, яка не так вже й давно сягала максимальних 7 балів. Наразі ж її сила зафіксувалась близько 5 балів і вже 16 липня вона, ймовірно, завершиться.

Як повідомили на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, 15 липня тримається сильна магнітна буря в 5 балів. Однак вона прогнозується недовгою і вже 16 липня, ймовірно, завершиться.

Пояснимо, що затяжна магнітна буря, яка вирувала аж з 26 травня, нарешті завершилась 10 липня. Однак вже 11 липня почався новий геомагнітний шторм, який триває і досі.

Крім того, астросиноптики попереджають, що прогноз щодо магнітних бур не остаточний, адже погода на світилі не стабільна. Графік сонячної активності оновлюється кожні 10 хвилин, а тому якщо наразі магнітна буря триває, а наступного дня її не буде, то це не означає, що її точно не очікується.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли Україну покине аномальна спека. Синоптик Ігор Кібальчич дав прогноз.