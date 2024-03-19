Ще одна країна Європи відмовилася визнавати результати "виборів" у Росії

У Франції нагадали, що так звані "вибори" проходили в атмосфері тиску та репресій

Франція відмовляється визнавати результати "виборів президента" у Росії, оскільки вони супроводжувалися численними порушеннями міжнародного права та принципів чесного виборчого процесу. Таким чином, Франція стала третьою країною Європи, яка зробила таку заяву.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Франції. Там зазначили, що виборчий процес проходив за повної відсутності конкуренції у російського диктатора Володимира Путіна, а самі "вибори" та їхні "результати" – суцільне порушення.

"Виборчий процес у Росії проходив на тлі посилення тиску на громадянське суспільство та будь-які форми опозиції режиму, дедалі більшого обмеження свободи слова та заборони діяльності незалежних ЗМІ", – сказано у заяві.

Також у МЗС Франції нагадали про смерть російського опозиціонера Олексія Навального за місяць до дати "виборів". А усіх кандидатів, які хоча б у теорії могли скласти конкуренцію диктатору, тим або іншим способом відсторонили від участі у виборах. Незалежних спостерігачів від демократичних країн та міжнародних організацій на "вибори" також не допускали, а "голосування" проводили в тому числі на тимчасово окупованих територіях України, Грузії та Молдови, що є порушенням усіх можливих міжнародних норм.

"Міжнародні стандарти щодо рівного доступу кандидатів до ЗМІ під час кампанії не дотримані. Знову умови для вільних, плюралістичних і демократичних виборів не були виконані… Франція не визнає і ніколи не визнає проведення цих так званих "виборів" та їхні результати", – резюмували у міністерстві.

Раніше "Телеграф" наводив заяви західних лідерів, у яких чітко простежується негативне ставлення до цього заходу у Росії. Всі як один вважають, що ці так звані вибори позбавлені того самого законного права вибору кожного.

Також "Телеграф" докладніше писав про те, хто відкрито привітав Володимира Путіна з перемогою на "виборах" у Росії.