Одни могли бы воевать, а другие пусть работают: в Германии разгорелись споры о пособиях для украинцев

У сокращения выплат есть и сторонники и противники

В Германии разгорелись новые дебаты о льготах для украинских беженцев, которых даже выселяют из квартир. Генеральный секретарь Свободной демократической партии Германии (СвДП) Бижан Джир-Сарай заявил, что новые беженцы из Украины не должны получать гражданские льготы в будущем, а вместо этого подпадать под действие Закона о льготах для лиц, ищущих убежища.

Как пишет BILD, противники льгот для украинцев жалуются, что из-за пособия они не заинтересованы в поиске работы. Те, кто просит убежища в Германии получает 460 евро в месяц, а украинские беженцы — 563.

"У нас повсюду нехватка рабочих рук – например, в сфере общественного питания, в строительстве или в сфере ухода. Мы больше не должны использовать деньги налогоплательщиков для финансирования безработицы, а должны обеспечить людям работу", — заявил Джир-Сарай.

Недавно министр внутренних дел Бранденбурга Михаэль Штюбген выступил против выплат украинским мужчинам, которые выехали во время войны. Он назвал из "дезертирами". Он добавил, что решение о немедленной выплате пособий беженцам из Украины оказалось фундаментальной ошибкой. Это "тормоз при выходе на работу", заявил Штюбген.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн согласен с этим. По его словам, Германия не может поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией и в то же время "привлекать призывников в Германию с безусловными социальными льготами".

Вместе с тем есть и противоположное мнение. Представитель парламентской группы СвДП по политике на рынке труда Мартин Розманн уверен, что утверждение, что пособия мешают украинцам трудоустроиться, является ложным.

"К тому же, в задачи немецких социальных органов не может входить вынесение суждения о том, является ли человек дезертиром", — подчеркнул он.

Как сообщал "Телеграф", власти Германии намерены отказаться от социальной поддержки большой группы украинских беженцев. Речь идет о тех людях, которые отказались от трудоустройства.