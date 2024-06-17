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Матч Румунія – Україна паралізував роботу влади: хто обрав футбол замість праці

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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Деякі вирішили все відкласти, аби повболівати за свою збірну Новина оновлена 17 червня 2024, 18:20
Деякі вирішили все відкласти, аби повболівати за свою збірну. Фото Колаж "Телеграфу"

Нехай весь світ зачекає, подумали можновладці та забули про свої прямі обов’язки

У понеділок, 17 червня 2024 року, наша збірна зіграла першу гру в рамках турніру Євро-2024. Матч Румунія – Україна почався о 16:00, але це не завадило можновладцям тимчасово забути про роботу.

Причому це стосується влади обох країн. Нижня палата парламенту Румунії достроково завершила планерне засідання за ініціативою соціал-демократа Даніеля Сучіу, повідомляє News.ro.

"Після дискусії, яку ми провели з лідерами груп, ми домовилися, що робоча програма на сьогоднішній день на цьому закінчується, щоб у вас у всіх був час прийти і подивитися матч Румунії, яка після восьми років нарешті бере участь у чемпіонаті Європи", ― сказав Сучіу.

Депутати прийняли рішення залишити роботу на потім. Засідання перервали о 15:40, за 20 хвилин до початку матчу.

Не відставали і в Україні. Голова Офісу президента Андрій Єрмак за 10 хвилин до матчу розмістив повідомлення з трьома стікерами, з яких стає ясно, що йдеться про матч збірної України в рамках чемпіонату Європи.

Наступне повідомлення він опублікував вже о 17:18, написавши лише одне слово ― "Нічого". Тоді румунський футболіст Резван Марін забив другий гол, подвоївши перевагу своєї команди.

Через чотири хвилини Єрмак дописує: "Згадайте 2006 рік, як почали і де потім опинилися". У той же момент рахунок на табло стає 3:0. Останній гол у матчі забиває румунський нападник Денис Дрегуш.

Повідомлення Єрмака у телеграмі

Народний депутат Ярослав Железняк нагадав Офісу президента, що варто не лише футбол дивитись, а й працювати. До того ж досі не прийнято закон про Бюро економічної безпеки (БЕБ).

"Так, хлопці з ОП, ви як футбол додивитесь, то на всяк випадок нагадую що там три дні на БЕБ залишилось і під ризиком 3 млрд$. Не забудьте проговорити теж перед тим як розходитись", ― написав Железняк.

Зазначимо, що перший матч в рамках Євро-2024 Україна програла з рахунком 3:0. На початку гри наша збірна мала перевагу, проте все змінив перший гол румунів на 29 хвилині. Його забив Ніколає Станчу. Інші голи забили Резван Марін та Денис Дрегуш у другому таймі.

Раніше "Телеграф" опублікував статистику матчу Румунія – Україна. Особливо цікаво виглядає перекіс атак та небезпечних атак команд.

Теги:
#Україна #Футбол #Румунія #Офіс Президента #Збірна України