Матч Румыния – Украина парализовал работу власти: кто выбрал футбол вместо труда

Пусть весь мир подождет, подумали власти и забыли о своих прямых обязанностях

В понедельник, 17 июня 2024 года, наша сборная сыграла первую игру в рамках турнира Евро-2024. Матч Румыния – Украина начался в 16:00, но это не помешало чиновникам временно забыть о работе.

Причем это касается властей обеих стран. Нижняя палата парламента Румынии досрочно завершила планерное заседание по инициативе социал-демократа Даниэля Сучиу, сообщает News.ro.

"После дискуссии, которую мы провели с лидерами групп, мы договорились, что рабочая программа на сегодняшний день на этом заканчивается, чтобы у вас у всех было время прийти и посмотреть матч Румынии, которая после восьми лет наконец-то принимает участие в чемпионате Европы", ― сказал Сучиу.

Депутаты приняли решение оставить работу на потом. Заседание прервали в 15:40, за 20 минут до начала матча.

Не отставали и в Украине. Глава Офиса президента Андрей Ермак за 10 минут до матча разместил сообщение с тремя стикерами, из которых становится ясно, что речь идет о матче сборной Украины в рамках чемпионата Европы.

Следующее сообщение он опубликовал уже в 17:18, написав только одно слово — "Ничего". Тогда румынский футболист Резван Марин забил второй гол, удвоив преимущество своей команды.

Через четыре минуты Ермак дописывает: "Вспомните 2006 год, как начали и где потом оказались". В то же время счет на табло становится 3:0. Последний гол в матче забивает румынский нападающий Денис Дрегуш.

Народный депутат Ярослав Железняк напомнил Офису президента, что стоит не только футбол смотреть, но и работать. К тому же, до сих пор не принят закон о Бюро экономической безопасности (БЭБ).

"Да, ребята из ОП, вы как футбол досмотрите, то на всякий случай напоминаю, что там три дня на БЭБ осталось и под риском 3 млрд$. Не забудьте проговорить тоже перед тем как расходиться", ― написал Железняк.

Первый матч в рамках Евро-2024 Украина проиграла со счетом 3:0. В начале игры у нашей сборной было преимущество, однако все изменил первый гол румын на 29 минуте. Его забил Николае Станчу. Остальные голы забили Резван Марин и Денис Дрегуш во втором тайме.

Ранее "Телеграф" опубликовал статистику матча Румыния – Украина. Особенно интересно выглядит перекос атак и опасных атак команд.