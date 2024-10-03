Сікорський вперше прокоментував конфлікт із Зеленським, коли мало не дійшло до грубості

У Польщі "існує національний консенсус" щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував інформацію щодо конфлікту з українським президентом Володимиром Зеленським. Йшлося тоді про ексгумацію жертв Волинської трагедії.

За його словами, МЗС країни отримало від України запевнення, що питання про ексгумацію буде вирішено. Про це пише Onet.

"Виступаючи у Києві три тижні тому, я отримав запевнення, що питання (ексгумації жертв Волинської різанини, — Ред.) буде вирішено. Ми хочемо, щоб це не дратувало Україну, а щоб забезпечити польсько-українське примирення та союз без цього делікатного питання" — сказав Сікорський.

Він також згадав сварку із президентом Володимиром Зеленським у ході візиту до Києва у вересні. Відповідаючи на запитання про те, чи справді виник конфлікт, він сказав: "Я справді можу стояти на своєму. Ми побачимо по їх вчинкам".

Міністр нагадав, що ексгумації добивається, зокрема, президент Польщі Анджей Дуда, а також речник Сейму Шимон Головня та віцепрем'єр-міністр, голова Міноборони Владислав Косиняк-Каміш.

Про яку сварку йдеться

Як пише Onet із посиланням на джерела, Зеленський "здивував" польську делегацію, коли "не найкращим чином" спілкувався з міністром закордонних справ Радославом Сікорським під час зустрічі у Києві 13 вересня. Атмосферу називають напруженою та "близькою до сварки".

"Під час переговорів також порушувалося питання Волині. Зеленський нібито заявив, що Польща займається цим питанням здебільшого з внутрішніх причин, припускаючи, що їй не слід до цього повертатися. Сікорський відповів, що Україна має сприймати ексгумації та поховання як християнський жест", — пише видання.

Сікорський на уточнювальне питання, чи був конфлікт, знову відповів: "Подивимось по їх вчинкам".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що візит Дмитра Кулеби до Польщі обернувся скандалом. Відповідаючи на запитання про ексгумацію жертв Волинської різанини, він сказав, що під час операції "Вісла" українців виселяли "з українських територій". Ця заява викликала обурення.