Ще дві країни увійдуть до Шенгенської зони. Коли скасують прикордонний контроль

Рішення називають перемогою всієї Європи

Румунія та Болгарія увійдуть до Шенгенської зони. З 1 січня 2025 року на сухопутних кордонах цих країн із країнами Шенгенської угоди буде скасовано прикордонний контроль.

Про це повідомляється на сторінці головування Угорщини у Раді Європейського Союзу у соцмережі Х. Рішення називають перемогою всієї Європи.

"Міністри внутрішніх справ щойно ухвалили рішення про скасування контролю внутрішніх сухопутних кордонів із Болгарією та Румунією і між ними з 1 січня 2025 року. Велика перемога для Болгарії, Румунії та всієї Європи", — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що раніше Австрія заперечувала проти приєднання цих країн до Шенгену через високий рівень нелегальної міграції в Болгарії та Румунії. Проте нещодавно Австрія зняла вето.

Шенгенська зона – це об’єднання європейських країн, які дозволяють вільне переміщення людей у межах своєї території та перетинати кордони без прикордонного контролю. Це не лише створило зручності для мешканців країн цієї зони, а й суттєво вплинуло на економічний розвиток.

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