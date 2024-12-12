Еще две страны войдут в Шенгенскую зону. Когда отменят пограничный контроль

Решение называют победой всей Европы

Румыния и Болгария войдут в Шенгенскую зону. С 1 января 2025 года на сухопутных границах этих стран со странами Шенгенского соглашения будет отменен пограничный контроль.

Об этом сообщается на странице председательства Венгрии в Совете Европейского Союза в соцсети Х. Решение называют победой всей Европы.

"Министры внутренних дел только приняли решение об отмене контроля внутренних сухопутных границ с Болгарией и Румынией и между ними с 1 января 2025 года. Большая победа для Болгарии, Румынии и всей Европы", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что ранее Австрия возражала против присоединения этих стран к Шенгену из-за высокого уровня нелегальной миграции в Болгарии и Румынии. Однако недавно Австрия сняла вето.

Шенгенская зона – это объединение европейских стран, которые позволяют свободное перемещение людей в пределах своей территории и пересекать границы без пограничного контроля. Это не только создало удобства жителям стран этой зоны, но и существенно повлияло на экономическое развитие.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как результаты выборов в Румынии могут повлиять на ее помощь Украине. В случае победы ультраправого кандидата Кэлина Джорджеску она находится под угрозой.