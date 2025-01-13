Хорватія переобрала президента на другий термін. Що Міланович казав про Україну

Політик відомий своєю антиукраїнською позицією та критикою Києва

На президентських виборах у Хорватії перемогу здобув чинний глава держави Зоран Міланович, відомий своєю антиукраїнською позицією. За результатами другого туру його підтримали 74,66% виборців, що становить понад мільйон голосів.

Незалежний кандидат Драган Пріморац набрав лише 25,34% голосів. Про це свідчать дані Державної виборчої комісії країни.

За Мілановича віддали свої голоси 1,1 мільйона хорватів. Його опонент, незалежний кандидат Драган Пріморац, якого підтримала провладна партія "Хорватська демократична співдружність", здобув 378 172 голоси. На виборчі дільниці прийшли 44,16% громадян, які мали право голосу.

Чинний президент значно покращив свій результат порівняно з першим туром виборів, що відбувся 29 грудня минулого року. Тоді Міланович отримав підтримку 49,09% виборців, а Пріморац — 19,35%.

Позиція Мілановича щодо України

Зоран Міланович очолює Хорватію з 2020 року. До 2016-го він був лідером Соціал-демократичної партії країни. Політик відомий своєю антиукраїнською позицією та критикою Києва.

У січні 2022 року він назвав Україну "найкорумпованішою країною у світі". Напередодні повномасштабного російського вторгнення Міланович характеризував зростання напруги як події, що "відбуваються у передпокої Росії". Президент Хорватії також виступав проти надання військової допомоги Україні з боку Європейського Союзу та запровадження санкцій щодо Москви.

Крім того, у 2023 році Зоран Міланович заявляв, що Крим нібито ніколи не буде Україною. Таке він сказав, закликаючи закликав не порівнювати ситуацію Косова з анексією Криму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент Хорватії радикально висловився щодо відправки військ в Україну. Політик відомий своїми проросійськими висловлюваннями.